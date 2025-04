Meta usará dados do Facebook, Instagram e Messenger para treinar IA na Europa

A IA consome muitos dados, para se treinar e para ser ainda melhor. Este é um verdadeiro negócio par muitas empresas e um problema para muitos serviços. A Meta é uma das que tem acesso a dados vindos das redes sociais, mas estava limitada na Europa. Isso acaba agora e em breve a Meta AI vai passar a usar estes dados para ser treinada. Felizmente há boas notícias é que os utilizadores podem negar.

Meta usará Facebook, Instagram e Messenger

Os utilizadores do Facebook, Instagram e Messenger na Europa vão receber uma notificação nos próximos dias a anunciar uma mudança. As suas publicações e comentários públicos vão ser utilizados para treinar a Meta AI. O bot foi lançado na União Europeia no mês passado. A boa notícia é que será possível recusar a recolha de dados.

A Meta AI, lançado na Europa a 20 de março, encontrou um pequeno espaço nos serviços da gigante das redes sociais. O Facebook, o Messenger, o Instagram e até o WhatsApp integraram este chatbot. Mas agora a Meta precisa de treinar o seu modelo de inteligência artificial e por isso vai recolher dados públicos dos utilizadores europeus dos seus serviços, exceto o WhatsApp.

Os comentários e as publicações públicas serão utilizados para alimentar o Meta AI. Vão servir “a fim de compreender as nuances e complexidades incrivelmente ricas que caracterizam as comunidades europeias”, explica a empresa. “Isto inclui tudo, desde dialetos e expressões locais até conhecimento hiperespecífico, para não mencionar as diferentes formas como cada país utiliza o humor e o sarcasmo nos nossos produtos”.

Dados dos utilizadores para treinar a IA

A Meta esclarece que a formação do modelo de IA exclui mensagens privadas com amigos e familiares, bem como dados públicos de utilizadores menores de 18 anos. Da mesma forma, será possível recusar a recolha. Este é o propósito da notificação que os utilizadores das plataformas Meta vão receber durante a semana. Incluirá um link para um formulário, e a Meta promete respeitar a decisão do utilizador.

A formação que a Meta realiza nos seus modelos de IA não é específica da empresa, nem exclusiva da Europa. Esta recorre ao método utilizado desde o início para treinar em outras regiões do globo. “Seguimos o exemplo de outros players como a Google e a OpenAI, que já utilizaram dados de utilizadores europeus para treinar os seus próprios modelos”. Acrescentou discretamente que “estamos orgulhosos de adotar uma abordagem mais transparente do que muitos dos nossos concorrentes no setor.”

A Meta foi forçada a deixar de recolher dados públicos dos seus utilizadores europeus no ano passado. A ideia era dar tempo aos reguladores na Europa para clarificarem a posição da UE. Em dezembro, a Meta recebeu a confirmação do Conselho Europeu de Proteção de Dados (EDPB) de que a sua abordagem estava em conformidade com as obrigações legais.