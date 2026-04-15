Google copia o melhor do Mac e oferece-o numa app para Windows

O Spotlight é uma das funcionalidades mais úteis para encontrar ficheiros, aplicações e aceder a definições no Mac. Embora muitos tenham tentado cloná-lo para outros sistemas operativos, poucos tiveram sucesso. Hoje, a Google entra para a lista com uma nova aplicação para desktop para Windows, que é uma cópia do Spotlight.

Google copia o melhor do Mac e dá a todos

Esta novidade é, na verdade, um regresso à ribalta. A aplicação da Google para Windows foi anunciada há alguns meses com a promessa de uma experiência de pesquisa na web e no computador mais intuitiva. Infelizmente, esta versão estava apenas disponível como pré-visualização para utilizadores de língua inglesa nos Estados Unidos.

Isso muda agora, pelo menos em termos de disponibilidade, uma vez que a Google confirmou que a aplicação para desktop está agora disponível mundialmente. A única limitação é que só pode ser instalado em inglês. Quem não se importar com o idioma, poderá aceder a diversas funcionalidades que lembram bastante a Palete de Comandos incluída no PowerToys .

Em termos de funcionalidade, a aplicação da Google é ativada por um atalho de teclado (Alt + Espaço), que abre uma caixa de pesquisa no centro do ambiente de trabalho. Tal como acontece com o Spotlight, os utilizadores apenas têm de digitar o que pretendem, e a aplicação fará o seu trabalho, pesquisando na web, em ficheiros locais do computador ou naqueles que estão armazenados no Google Drive.

Pesquisa com IA numa app para Windows

Uma das funcionalidades que diferencia a aplicação da Google de outros launchers para Windows é o acesso ao Gemini. Os utilizadores podem fazer perguntas e o Modo IA responderá de forma semelhante ao que vemos no motor de busca da web, com a opção de iniciar uma conversa com o Gemini para fazer perguntas adicionais.

A aplicação conta ainda com integração no Google Lens, que captura uma parte do ecrã para pesquisas de imagem ou texto. Funciona de forma semelhante ao que vê nos dispositivos móveis, só que agora pode fazê-lo a partir do ambiente de trabalho do Windows. Isto sem ter de premir Print Screen, abrir o Google e colar a captura de ecrã na caixa de pesquisa.

Para usar a app para desktop, basta um computador com o Windows 10 ou posterior e de uma conta Google. Atualmente, a aplicação está apenas disponível em inglês, e o Modo IA só é ativado nos países onde esta funcionalidade existe. Instalar a aplicação abre as portas do computador para a Google. Poderá indexar os documentos locais para fins de pesquisa, com todas as implicações de privacidade que isso acarreta.