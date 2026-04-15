FBI conseguiu recuperar mensagens apagadas do Signal num iPhone

Um caso recente nos Estados Unidos está a levantar novas dúvidas sobre a real privacidade das aplicações de mensagens encriptadas. O FBI conseguiu recuperar mensagens do Signal que já tinham sido apagadas e até depois da aplicação ter sido removida de um iPhone.

Como foi possível aceder às mensagens

Segundo informações reveladas em tribunal e avançadas por vários meios, a recuperação não foi feita através do Signal em si, mas sim através de um elemento pouco conhecido do iOS: a base de dados de notificações.

Quando uma mensagem chega ao iPhone, o sistema operativo cria automaticamente uma pré-visualização para mostrar na notificação. Esse conteúdo pode ficar armazenado numa base de dados interna, independente da aplicação.

Foi precisamente aí que o FBI encontrou os dados:

As mensagens recebidas ficaram guardadas nas notificações

Mesmo após apagar a app Signal, esses registos permaneceram no sistema

As mensagens enviadas pelo utilizador não foram recuperadas

Este detalhe é importante, porque mostra que o acesso não quebrou a encriptação do Signal, mas explorou vestígios deixados pelo próprio sistema operativo.

Um problema de arquitetura, não de encriptação

O Signal utiliza encriptação ponta-a-ponta, considerada uma das mais seguras atualmente.

No entanto, este caso demonstra um ponto crítico: a segurança da comunicação não depende apenas da aplicação, mas também de como o sistema operativo gere os dados.

Ou seja, a mensagem pode estar protegida durante o envio, mas pode deixar “rastos” fora da app. Estes rastos podem ser explorados em contexto forense.

Especialistas sublinham que isto não significa que o Signal foi “quebrado”, mas sim que o ecossistema envolvente introduz fragilidades.

O contexto do caso

O episódio surgiu num processo judicial no estado do Texas, onde o FBI apresentou mensagens recuperadas como prova. O caso envolvia atividades criminosas, incluindo vandalismo e um ataque a um agente policial, o que levou à análise forense do dispositivo.

Este tipo de extração é comum em investigação digital, onde diferentes fontes de dados são analisadas, mesmo após eliminação aparente.

O que podem fazer os utilizadores

Após a divulgação do caso, surgiram recomendações simples para reforçar a privacidade:

Desativar pré-visualizações de mensagens nas notificações

Configurar o Signal para não mostrar conteúdo nas notificações

Limitar o acesso ao dispositivo (bloqueio e encriptação ativa)

Ao remover o conteúdo das notificações, evita-se que o sistema armazene partes das mensagens fora da aplicação.

Este caso levanta uma questão central: apagar uma mensagem não significa necessariamente que ela desapareceu por completo.

Na prática, os smartphones funcionam com múltiplas camadas de armazenamento e registo, incluindo:

bases de dados internas

caches do sistema

logs e notificações

Tudo isto pode ser analisado em contexto forense.

Em resumo, o episódio não compromete diretamente a segurança do Signal, mas expõe uma realidade mais complexa da privacidade digital. A proteção das comunicações depende não só da encriptação, mas também de como o sistema operativo trata e armazena os dados.

Para utilizadores e profissionais, a lição é clara: a segurança não está apenas na aplicação que se usa, mas em todo o ecossistema onde essa aplicação funciona.