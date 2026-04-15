PplWare Mobile

FBI conseguiu recuperar mensagens apagadas do Signal num iPhone

· Apple 4 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Vítor M.

Tags:

  1. Tug@Tek says:
    15 de Abril de 2026 às 17:40

    Em IPhone e android, signal e kk outra…
    Não precisa de ser o FBI a descobrir isto, como dizia o Herman, “resmas” de vídeos no Youtube, sobre como ver mensagens apagadas através das notificações.

    Responder
  2. Max says:
    15 de Abril de 2026 às 17:43

    Então o que podem fazer os utilizadores
    – Desativar pré-visualizações de mensagens nas notificações: no iPhone, vá a Definições > Notificações > Signal > Mostrar Pré-visualizações e selecionar “Nunca”.
    – Configurar o Signal para não mostrar conteúdo nas notificações: na app, vá Definições > notificações e mude o conteúdo da notificação para “Apenas nome” ou “Sem nome nem conteúdo”
    Não uso a app Signal, mas uso a app WhatsApp, que usa o protocolo Signal para a encriptação das mensagens.
    Mas não foi a encriptação das mensagens que foi quebrada, foi os colaterais de notificação e pré-visualização. Quem tiver receio do FBI e das ferramentas desenvolvidas pela Cellebrite, o melhor é fazer o mesmo nas apps que usa (ou usar telefones descartáveis, como fazem os criminosos que se prezam).

    Responder
  3. ZE_MACHO says:
    15 de Abril de 2026 às 17:44

    EH LAH!

    Responder
  4. Sei pois says:
    15 de Abril de 2026 às 18:19

    Eu a rir me com os comentarios daqueles totos que diziam que signal e mais aeguro que whatsapp. Os maluquinhos do linux sao mais espiados e mais limitados que windows, verdade!

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Fará sentido termos centrais nucleares em Portugal?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube