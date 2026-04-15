FBI conseguiu recuperar mensagens apagadas do Signal num iPhone
Um caso recente nos Estados Unidos está a levantar novas dúvidas sobre a real privacidade das aplicações de mensagens encriptadas. O FBI conseguiu recuperar mensagens do Signal que já tinham sido apagadas e até depois da aplicação ter sido removida de um iPhone.
Como foi possível aceder às mensagens
Segundo informações reveladas em tribunal e avançadas por vários meios, a recuperação não foi feita através do Signal em si, mas sim através de um elemento pouco conhecido do iOS: a base de dados de notificações.
Quando uma mensagem chega ao iPhone, o sistema operativo cria automaticamente uma pré-visualização para mostrar na notificação. Esse conteúdo pode ficar armazenado numa base de dados interna, independente da aplicação.
Foi precisamente aí que o FBI encontrou os dados:
- As mensagens recebidas ficaram guardadas nas notificações
- Mesmo após apagar a app Signal, esses registos permaneceram no sistema
- As mensagens enviadas pelo utilizador não foram recuperadas
Este detalhe é importante, porque mostra que o acesso não quebrou a encriptação do Signal, mas explorou vestígios deixados pelo próprio sistema operativo.
Um problema de arquitetura, não de encriptação
O Signal utiliza encriptação ponta-a-ponta, considerada uma das mais seguras atualmente.
No entanto, este caso demonstra um ponto crítico: a segurança da comunicação não depende apenas da aplicação, mas também de como o sistema operativo gere os dados.
Ou seja, a mensagem pode estar protegida durante o envio, mas pode deixar “rastos” fora da app. Estes rastos podem ser explorados em contexto forense.
Especialistas sublinham que isto não significa que o Signal foi “quebrado”, mas sim que o ecossistema envolvente introduz fragilidades.
O contexto do caso
O episódio surgiu num processo judicial no estado do Texas, onde o FBI apresentou mensagens recuperadas como prova. O caso envolvia atividades criminosas, incluindo vandalismo e um ataque a um agente policial, o que levou à análise forense do dispositivo.
Este tipo de extração é comum em investigação digital, onde diferentes fontes de dados são analisadas, mesmo após eliminação aparente.
O que podem fazer os utilizadores
Após a divulgação do caso, surgiram recomendações simples para reforçar a privacidade:
- Desativar pré-visualizações de mensagens nas notificações
- Configurar o Signal para não mostrar conteúdo nas notificações
- Limitar o acesso ao dispositivo (bloqueio e encriptação ativa)
Ao remover o conteúdo das notificações, evita-se que o sistema armazene partes das mensagens fora da aplicação.
Este caso levanta uma questão central: apagar uma mensagem não significa necessariamente que ela desapareceu por completo.
Na prática, os smartphones funcionam com múltiplas camadas de armazenamento e registo, incluindo:
- bases de dados internas
- caches do sistema
- logs e notificações
Tudo isto pode ser analisado em contexto forense.
Em resumo, o episódio não compromete diretamente a segurança do Signal, mas expõe uma realidade mais complexa da privacidade digital. A proteção das comunicações depende não só da encriptação, mas também de como o sistema operativo trata e armazena os dados.
Para utilizadores e profissionais, a lição é clara: a segurança não está apenas na aplicação que se usa, mas em todo o ecossistema onde essa aplicação funciona.
Em IPhone e android, signal e kk outra…
Não precisa de ser o FBI a descobrir isto, como dizia o Herman, “resmas” de vídeos no Youtube, sobre como ver mensagens apagadas através das notificações.
Então o que podem fazer os utilizadores
– Desativar pré-visualizações de mensagens nas notificações: no iPhone, vá a Definições > Notificações > Signal > Mostrar Pré-visualizações e selecionar “Nunca”.
– Configurar o Signal para não mostrar conteúdo nas notificações: na app, vá Definições > notificações e mude o conteúdo da notificação para “Apenas nome” ou “Sem nome nem conteúdo”
Não uso a app Signal, mas uso a app WhatsApp, que usa o protocolo Signal para a encriptação das mensagens.
Mas não foi a encriptação das mensagens que foi quebrada, foi os colaterais de notificação e pré-visualização. Quem tiver receio do FBI e das ferramentas desenvolvidas pela Cellebrite, o melhor é fazer o mesmo nas apps que usa (ou usar telefones descartáveis, como fazem os criminosos que se prezam).
EH LAH!
Eu a rir me com os comentarios daqueles totos que diziam que signal e mais aeguro que whatsapp. Os maluquinhos do linux sao mais espiados e mais limitados que windows, verdade!