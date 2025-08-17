A Gemini da Google vai passar a lembrar-se de tudo o que lhe disser

A Gemini ganhou uma posição de destaque no ecossistema da Google. Esta IA está a transformar-se e a ser o centro de todas as ações que são dadas aos utilizadores. A Google não para de melhorar a sua IA e agora trouxe novidades. Estas tornam as conversas mais privadas e, como se pedia, conhecem cada vez mais o utilizador.

A Google anunciou uma importante atualização para a sua aplicação Gemini, introduzindo novas funcionalidades focadas em proporcionar uma experiência mais personalizada e, ao mesmo tempo, garantir um maior controlo sobre a privacidade dos dados dos utilizadores. As novidades incluem os “Chats Temporários” e definições de personalização que aprendem com as conversas anteriores.

A funcionalidade mais destacada é a introdução dos “Chats Temporários”, que permite aos utilizadores iniciar conversas com o Gemini sem que estas fiquem guardadas no seu histórico ou influenciem futuras interações. De acordo com a Google, esta opção foi desenhada para “situações em que se pretende ter uma conversa rápida e única”, como explorar questões privadas ou fazer um brainstorming de ideias fora do perfil habitual do utilizador.

As conversas mantidas neste modo não aparecerão nos chats recentes nem na “Atividade das Apps Gemini” e não serão utilizadas para treinar os modelos de inteligência artificial da empresa. No entanto, serão retidas por um período de até 72 horas para garantir a resposta e processar eventual feedback.

Paralelamente, o Gemini passa a ter a capacidade de aprender com as conversas passadas para oferecer respostas mais personalizadas e contextuais. “A aplicação Gemini pode agora fazer referência aos seus chats anteriores para aprender as suas preferências, fornecendo respostas mais personalizadas quanto mais a utiliza”, explica a empresa no seu comunicado oficial.

Esta funcionalidade, que estará ativa por defeito, pode ser gerida e desativada a qualquer momento nas definições de “Contexto pessoal”. Para aumentar a transparência e o controlo, a Google renomeou a secção “Atividade das Apps Gemini” para “Manter Atividade”. Quando esta opção está ativa, uma amostra dos uploads futuros, como ficheiros ou fotografias, poderá ser utilizada para melhorar os serviços da Google.

A empresa sublinha que os utilizadores mantêm o poder de desativar esta opção ou de recorrer aos “Chats Temporários” para interações que prefiram manter privadas. Com estas atualizações, a Google procura equilibrar a crescente capacidade de personalização dos seus assistentes de IA com as fundamentais preocupações de privacidade dos utilizadores, alinhando o Gemini com as melhores práticas do setor e oferecendo ferramentas mais robustas para a gestão de dados pessoais.