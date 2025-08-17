PplWare Mobile

Empresas “têm medo”, mas os preços dos videojogos deveriam ser mais altos

· Jogos 4 Comentários

Autor: Ana Sofia Neto

  1. piscas says:
    17 de Agosto de 2025 às 10:06

    Faz sentido. Nos estados unidos o salário mediano é de 5000 dollars por mês.

  2. Ahahah says:
    17 de Agosto de 2025 às 10:08

    Depende da qualidade.
    Se a qualidade do jogo justificar o preço, a malta paga.

  3. Ifm says:
    17 de Agosto de 2025 às 10:08

    Mais ainda?? 80€ por um jogo?
    Consigo contar pela palma das mãos jogos que realmente valem esse valor.

    Eu pessoalmente já estou farto de remasters, e da EA games.

    Os jogos de 80€ da switch isso é de rir!

  4. GameR says:
    17 de Agosto de 2025 às 10:11

    “Software sells systems”, os jogos mais vendidos na playstation são da Microsoft. A playstation vai acabar. Toda a indústria de videojogos está em declínio, as vendas de jogos cairam 25% em um ano. O Futuro é portátil. A playstation já não faz exclusivos, nem sequer tem dinheiro para manter o Shawn Layden empregado.

