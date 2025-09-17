Como o ChatGPT vai prever a idade dos utilizadores para adaptar a experiência

Seguindo uma tendência crescente, o ChatGPT está a seguir o exemplo de outras plataformas e a adicionar controlos de idade, a par de outras estratégias. Como o chatbot da OpenAI vai prever a idade dos utilizadores para adequar a experiência?

A segurança e privacidade dos utilizadores tem sido um tema quente, num momento em que o mundo está verdadeiramente ligado à rede e o contacto dos mais novos com a tecnologia é quase inevitável.

Uma vez que os adolescentes estão a crescer com a Inteligência Artificial (IA), cabe às empresas assegurar a sua proteção, segundo a OpenAI, num comunicado.

A forma como o ChatGPT responde a um adolescente de 15 anos deve ser diferente da forma como responde a um adulto.

Por este motivo, e priorizando a segurança dos adolescentes em detrimento da privacidade e da liberdade, a empresa de IA partilhou que está a desenvolver um sistema para entender se um utilizador tem mais ou menos de 18 anos, por forma a conseguir adequar a sua experiência com o ChatGPT.

Segundo a informação, quando a empresa identifica que um utilizador tem menos de 18 anos, direciona-o automaticamente para uma experiência do ChatGPT com políticas adequadas à sua idade, incluindo o bloqueio de conteúdo sexual explícito e, em casos raros que o exijam, como "angústia aguda", envolver potencialmente as autoridades policiais para garantir a segurança.

Recorde que, recentemente, um casal norte-americano avançou com uma ação judicial contra a OpenAI, alegando que o ChatGPT teve um papel direto no suicídio do seu filho adolescente. Em conversas com o chatbot, que duraram vários meses, o adolescente expressou repetidamente as suas intenções suicidas.

Agora, admitindo que não é fácil prever a idade de um utilizador, a OpenAI anunciou medidas de segurança.

Se não tivermos certeza da idade de alguém ou tivermos informações incompletas, seguiremos o caminho mais seguro e, por predefinição, direcionaremos para a experiência para menores de 18 anos — e daremos aos adultos maneiras de comprovar a sua idade para desbloquear recursos para adultos.

Previsão de idade e controlos parentais

Entretanto, os controlos parentais serão, segundo a OpenAI, a forma mais fiável para as famílias orientarem como o ChatGPT se apresenta aos mais novos.

Os controlos estarão disponíveis no final do mês e permitirão aos pais o seguinte:

Ligar a sua conta à conta do seu filho adolescente (idade mínima de 13 anos) através de um simples convite por e-mail;

Ajudar a orientar como o ChatGPT responde ao seus filho adolescente, com base em regras de comportamento específicas para a idade;

Gerir quais recursos desativar, incluindo memória e histórico de chat.

Receber notificações quando o sistema detetar que o seu filho adolescente está num momento de grande angústia — neste caso, se a OpenAI não conseguir entrar em contacto com os pais numa emergência, poderá envolver as autoridades policiais.

Definir horários em que o adolescente não pode usar o ChatGPT.

A OpenAI informou que estes controlos serão adicionados aos recursos disponíveis para todos os utilizadores, incluindo lembretes durante utilizações longas para incentivar pausas.

