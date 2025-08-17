Microsoft prevê como será o Windows 12: mais voz, mais IA e menos cliques

O Windows está a mudar muito e a trazer novidades que vemos no nosso dia a dia. Para aumentar o interesse, a Microsoft está a revelar pistas sobre como será a próxima grande versão do Windows. De forma clara, revelou que estão a abandonar o teclado e o rato e focando-se mais na voz e, claro, na inteligência artificial.

Com o suporte para o Windows 10 a terminar em apenas alguns meses, felizmente teremos um ano extra de atualizações se forem cumpridos determinados requisitos. Claro que todos parecem já ter decidido migrar para o Windows 11, de forma mais ou menos obrigada. No entanto, o Windows 12 não estaria assim tão distante no tempo e a sua forma estará já a ser pensada.

No último episódio do Windows in the Cloud Podcast, publicado no canal oficial do Windows IT Pro, o responsável da divisão Windows, Pavan Davuluri, partilhou a sua visão sobre a evolução do sistema operativo e o que poderemos ver no próximo.

Especificamente, explica que o próximo Windows se concentrará fortemente na integração de voz, uma mudança significativa tendo em conta que o sistema operativo sempre dependeu do teclado e do rato. Destacou ainda o papel de ferramentas como o Copilot Vision, que permite ao computador reagir de forma mais inteligente a tudo porque consegue “olhar para o seu ecrã”.

Ou seja, o Windows 12 procura uma experiência mais fluída, capaz de combinar voz, texto, gestos e outras formas de entrada. Isto não quer dizer que o Windows 12, quando for lançado daqui a uns anos, será exatamente assim. Ainda assim, é muito interessante conhecer a visão de futuro destes executivos, porque terão muita influência na hora de tomar decisões.

Depois de muitos anos de incerteza e de dúvidas, a Microsoft mostra finalmente como fará crescer e melhorar o seu sistema operativo. Não terá obrigatoriamente de se chamar Windows 12, mas será uma evolução natural do que temos agora, face a todas as tecnologias que estão a chegar e a integrar-se no nosso dia a dia.