O Windows 10 recusa-se a morrer! AMD vai continuar a desenvolver drivers

Mesmo estando sem suporte desde meados do mês passado, o Windows 10 parece recursar-se a morrer e desaparecer. A Microsoft traçou-lhe o futuro, mas curiosamente muitas empresas parecem dispostas a manter desenvolvimentos ativo. A mais recente a dar este passo foi a AMD, que garantiu que continuará a desenvolver drivers para o Windows 10.

O Windows 10 recusa-se a morrer

A AMD confirmou que continuará a oferecer drivers compatíveis com o Windows 10, apesar da confusão em torno do seu mais recente documento técnico. Esta empresa junta-se à Intel e à Nvidia na extensão do suporte ao sistema.

A AMD confirmou oficialmente que continuará a suportar o Windows 10, apesar da confusão gerada pela documentação do seu mais recente driver gráfico. A empresa explicou que continuará a lançar atualizações e drivers compatíveis com o Windows 10, embora as notas de lançamento oficiais somente mencionem o Windows 11.

Após especulações sobre um possível fim do suporte da AMD no Windows 10, um porta-voz da empresa veio a público anunciou muito mais informações. Adiantou que a referência ao sistema operativo foi removida do polémico documento porque a Microsoft o colocou na fase de "fim de vida útil" a 14 de outubro.

AMD continua a desenvolver drivers

Em todo o caso, a AMD esclarece que os drivers continuam a funcionar perfeitamente no Windows 10 e que os utilizadores podem instalá-los sem problemas através do instalador do Windows 11. Manter esta compatibilidade exige um esforço adicional da empresa, uma vez que muitas das características dos novos drivers são concebidas para tecnologias exclusivas do Windows 11.

Outras empresas, como a Intel e a Nvidia, também confirmaram que vão continuar a suportar o Windows 10 durante os próximos meses . No caso específico da Nvidia , a empresa anunciou que vai manter os seus drivers Game Ready para todos os GPUs GeForce RTX até outubro de 2026, um ano após o fim oficial do suporte ao Windows 10.

Isto garante que a AMD assegura a total compatibilidade dos seus drivers com o Windows 10, juntando-se à Intel e à Nvidia na extensão do suporte ao sistema operativo veterano da Microsoft.