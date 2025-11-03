Segurança Social: são estas as datas de pagamento no mês de novembro
A Segurança Social já divulgou o calendário de pagamentos para o mês de novembro. Como é habitual, as datas variam consoante o tipo de prestação.
A Segurança Social divulgou o calendário de pagamentos das prestações sociais e pensões para o mês de novembro. Como é habitual, os montantes serão processados em diferentes datas, consoante o tipo de apoio. Consulte abaixo quando serão efetuados os pagamentos de pensões, subsídios e restantes prestações sociais.
Calendário de pagamento das prestações sociais e pensões
- 03 novembro: Doença Profissional: Pensões e Subsídios
- 07 novembro: Apoio Extraordinário às Famílias para Pagamento da Renda
- 07 novembro: Pensões
- 07 novembro: Complemento Solidário para Idosos
- 07 novembro: Reembolso de Despesas de Funeral
- 07 novembro: Prestação Social para a Inclusão
- 14 novembro: 1º Pagamento Desemprego/Doença/Parentalidade/Ação Social
- 14 novembro: Prestações Familiares
- 20 novembro: Complemento Regional de Pensão (Açores)
- 21 novembro: Rendimento Social de Inserção
- 28 novembro: 2º Pagamento Desemprego/Doença/Parentalidade/Ação Social
- 28 novembro: Subsídio de Apoio ao Cuidador Informal
Em suma, o calendário de novembro confirma o compromisso da Segurança Social em garantir a previsibilidade e regularidade dos pagamentos. Manter-se atento às datas é essencial para uma melhor gestão do orçamento familiar e para assegurar que todos os beneficiários recebem atempadamente as suas prestações e pensões.