Segurança Social: são estas as datas de pagamento no mês de novembro

A Segurança Social divulgou o calendário de pagamentos das prestações sociais e pensões para o mês de novembro. Como é habitual, os montantes serão processados em diferentes datas, consoante o tipo de apoio. Consulte abaixo quando serão efetuados os pagamentos de pensões, subsídios e restantes prestações sociais.

Calendário de pagamento das prestações sociais e pensões

03 novembro: Doença Profissional: Pensões e Subsídios

07 novembro: Apoio Extraordinário às Famílias para Pagamento da Renda

07 novembro: Pensões

07 novembro: Complemento Solidário para Idosos

07 novembro: Reembolso de Despesas de Funeral

07 novembro: Prestação Social para a Inclusão

14 novembro: 1º Pagamento Desemprego/Doença/Parentalidade/Ação Social

14 novembro: Prestações Familiares

20 novembro: Complemento Regional de Pensão (Açores)

21 novembro: Rendimento Social de Inserção

28 novembro: 2º Pagamento Desemprego/Doença/Parentalidade/Ação Social

28 novembro: Subsídio de Apoio ao Cuidador Informal

Em suma, o calendário de novembro confirma o compromisso da Segurança Social em garantir a previsibilidade e regularidade dos pagamentos. Manter-se atento às datas é essencial para uma melhor gestão do orçamento familiar e para assegurar que todos os beneficiários recebem atempadamente as suas prestações e pensões.