PplWare Mobile

Região proíbe radares de velocidade por serem uma forma ultrapassada de “ganhar dinheiro”

· Motores/Energia 3 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. Joaquim Lopes says:
    3 de Novembro de 2025 às 10:02

    Enquanto fazer cumprir a lei e autuar os prevaricadores for visto como algo mau, ninguém se pode queixar da
    justiça. A lei é feita para se cumprir e quem não cumpre sabe o risco que corre.

    Parece aquela velha máxima… Vergonha não é roubar, é roubar e ser apanhado. E caso seja apanhado a culpa não é de quem rouba é de quem o apanha.

    Pensei que era apenas cá em Portugal que a Brigada era mal vista por fazer algo que é a sua função. Afinal há outros sítios com uma mentalidade igual e medíocre.

    Para não falar que as alternativas de sinais luminosos e lombas em nada beneficiam as pessoas, os carros e o trânsito. Para não falar que se estiverem a apanhar quem passa o vermelho é outra “maneira de ganhar dinheiro” e por isso não se faz.

    Onde vivo, todas as passadeiras são uma lomba grande, precisa de se abrandar (quase parar para as transpor). Aqui há dias fui buscar a minha mãe ao hospital depois de uma cirurgia e é inconcebível como ela é obrigada a andar aos “saltinhos” de 100 em 100m por causa de uma passadeira, pondo em risco a sua saúde. Para não falar do desgaste que faz nos carros, se passarem a 5 kms/h a mais está sujeito a roçar por baixo.

    Outra são os semáforos, obrigam a parar quem cumpre e quem não cumpre. Que culpa tenho eu que o da frente tenha entrado a mais de 50Km/h e faça ficar o semáforo vermelho quando depois até o passa sem problema nenhum e quem vinha a cumprir os limites é obrigado a esperar pelo verde. O vermelho não é só para quem entra a mais de 50, é para todos.

    É preciso muita inteligência para perceber que determinadas coisas em vez de fazerem bem, fazem exatamente o contrário? Um simples radar apanhava apenas os não cumpridores, não causa desgaste nos carros, não influencia a vida de quem é cumpridor. Mas o radar é que está mal, tudo o resto é aceitável.

    Responder
  2. Nuno says:
    3 de Novembro de 2025 às 10:03

    Já o digo ha muito tempo, a maioria dos radares tem como prioridade ganhar dinheiro e so depois vem a segurança rodoviária!!!

    Responder
  3. Pedro says:
    3 de Novembro de 2025 às 10:04

    Portugal é um dos países europeus com maior mortalidade rodoviária. A solução não é diminuir os radares mas sim aumentar para o nível de outros países com ênfase nos radares de velocidade média que são os mais eficazes. A par da introdução de outras medidas.

    Deixem-se de ser queixinhas, a malta quer toda andar à velocidade que lhe apetece e depois queixa-se que é caça à multa. Não andam sozinhos na estrada.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Deveria haver uma marca obrigatória em todas as imagens geradas por IA?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

RSS Últimas do Fórum

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Planning a Quick Getaway - Just Ask Google

Renault 5 E-Tech elétrico

Euro digital - Fácil, Seguro, Rápido, Confiável