Região proíbe radares de velocidade por serem uma forma ultrapassada de “ganhar dinheiro”
Os radares são uma das formas mais comuns de controlo de velocidade. No entanto, por serem, também, uma forma ultrapassada de "ganhar dinheiro", esta região decidiu proibi-los, sob a promessa de implementar uma nova abordagem de segurança rodoviária.
Conforme sabemos, os radares de velocidade são dispositivos utilizados para medir a velocidade dos veículos em circulação. Instalados em locais estratégicos, como estradas urbanas, autoestradas e zonas escolares, permitem identificar condutores que ultrapassam os limites legais de velocidade, estando, em muitos casos, integrados em sistemas automáticos que registam a matrícula e emitem multas de forma eletrónica.
Desta forma automática, os radares de velocidade garantem uma fiscalização constante e precisa, indo a sua importância supostamente além da aplicação de sanções.
Teoricamente, os equipamentos contribuem de forma significativa para a redução de acidentes rodoviários, uma vez que incentivam os condutores a manter uma condução mais prudente. Além disso, promovem uma maior segurança para peões e ciclistas.
Lombas e sinais de luzes, em vez de radares de velocidade
Utilizados para controlo de velocidade globalmente, em Ontário, no Canadá, os condutores, especialmente os imprudentes, ver-se-ão livres destes dispositivos.
A província anunciou que removerá todas as câmaras automáticas de fiscalização de velocidade em toda a região nas próximas duas semanas, sob o argumento de estes representarem uma forma ultrapassada de "ganhar dinheiro".
À semelhança da realidade portuguesa, os radares de velocidade provocam reações mistas: alguns condutores acreditam que eles servem para diminuir o tráfego, detetar os excessos de velocidade e, em geral, tornar as estradas mais seguras sem exigir policiamento humano.
Por outro lado, os críticos do sistema argumentam que as câmaras têm mais que ver com as receitas do que com a segurança.
Esta perspetiva é suportada pelo próprio primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, que chamou às câmaras uma "forma de ganhar dinheiro", argumentando que elas pouco fazem para reduzir o excesso de velocidade e, em vez disso, sobrecarregam os condutores com multas que chegam muito tempo depois da infração.
Fim dos radares de velocidade em Ontário
Após uma série de vandalismos aos dispositivos, a região votou, na semana passada, a aprovação de uma lei que proíbe os radares de velocidade e os remove das estradas dentro de duas semanas.
Em vez dos radares de velocidade, serão adotadas medidas físicas de moderação do tráfego, incluindo lombas, rotundas e sinais com luzes intermitentes. O ministro dos Transportes, Prabmeet Sarkaria, não definiu, contudo, um cronograma para a sua instalação.
Uma vez que este tipo de infraestrutura custa dinheiro, em vez de gerá-lo, o primeiro-ministro de Ontário, informou que o seu governo vai criar um fundo para ajudar os municípios a pagar, não sendo ainda claro o valor que será disponibilizado.
Segundo a CBC, citada pelo Carscoops, a legislação para proibir as câmaras foi incluída num projeto de lei para reduzir a burocracia, pelo que teve pouco tempo de debate e nenhuma audiência pública antes de ser aprovada.
Há muitas coisas diferentes que podemos fazer, certamente, para reduzir a velocidade das pessoas. No entanto, estou a dizer-lhe que, se um pedestre, se uma criança, for ferida neste intervalo, a responsabilidade recairá sobre os ombros deste primeiro-ministro.
Disse a líder do NDP (em português, Novo Partido Democrático), Marit Stiles, à CBC, criticando a nova abordagem.
Leia também:
Enquanto fazer cumprir a lei e autuar os prevaricadores for visto como algo mau, ninguém se pode queixar da
justiça. A lei é feita para se cumprir e quem não cumpre sabe o risco que corre.
Parece aquela velha máxima… Vergonha não é roubar, é roubar e ser apanhado. E caso seja apanhado a culpa não é de quem rouba é de quem o apanha.
Pensei que era apenas cá em Portugal que a Brigada era mal vista por fazer algo que é a sua função. Afinal há outros sítios com uma mentalidade igual e medíocre.
Para não falar que as alternativas de sinais luminosos e lombas em nada beneficiam as pessoas, os carros e o trânsito. Para não falar que se estiverem a apanhar quem passa o vermelho é outra “maneira de ganhar dinheiro” e por isso não se faz.
Onde vivo, todas as passadeiras são uma lomba grande, precisa de se abrandar (quase parar para as transpor). Aqui há dias fui buscar a minha mãe ao hospital depois de uma cirurgia e é inconcebível como ela é obrigada a andar aos “saltinhos” de 100 em 100m por causa de uma passadeira, pondo em risco a sua saúde. Para não falar do desgaste que faz nos carros, se passarem a 5 kms/h a mais está sujeito a roçar por baixo.
Outra são os semáforos, obrigam a parar quem cumpre e quem não cumpre. Que culpa tenho eu que o da frente tenha entrado a mais de 50Km/h e faça ficar o semáforo vermelho quando depois até o passa sem problema nenhum e quem vinha a cumprir os limites é obrigado a esperar pelo verde. O vermelho não é só para quem entra a mais de 50, é para todos.
É preciso muita inteligência para perceber que determinadas coisas em vez de fazerem bem, fazem exatamente o contrário? Um simples radar apanhava apenas os não cumpridores, não causa desgaste nos carros, não influencia a vida de quem é cumpridor. Mas o radar é que está mal, tudo o resto é aceitável.
Já o digo ha muito tempo, a maioria dos radares tem como prioridade ganhar dinheiro e so depois vem a segurança rodoviária!!!
Portugal é um dos países europeus com maior mortalidade rodoviária. A solução não é diminuir os radares mas sim aumentar para o nível de outros países com ênfase nos radares de velocidade média que são os mais eficazes. A par da introdução de outras medidas.
Deixem-se de ser queixinhas, a malta quer toda andar à velocidade que lhe apetece e depois queixa-se que é caça à multa. Não andam sozinhos na estrada.