Spotify quer que vejam quem está a ouvir e a guardar as músicas partilhadas

Como o maior serviço de streaming de música da Internet, o Spotify procura melhorar as opções e funcionalidades oferecidas. Agora, está a desenvolver duas novas funcionalidades para mostrar quando os amigos reproduzem ou guardam músicas e episódios que foram enviados. Os utilizadores podem desativá-las a qualquer momento.

Quem está a ouvir e a guardar as músicas partilhadas

O Spotify está a desenvolver novas funcionalidades para a secção de mensagens da aplicação. Estas permitirão aos utilizadores ver quando os seus amigos reproduziram ou guardaram músicas, ou episódios de podcast que enviaram. Estas ferramentas, denominadas Recibos Reproduzidos e Recibos Salvos, funcionam de forma semelhante aos recibos de leitura nas aplicações de mensagens instantâneas.

Desde agosto do ano passado que o Spotify disponibiliza o Mensagens, um espaço dedicado dentro da aplicação para partilhar música, podcasts e audiolivros com amigos e familiares. Posteriormente, a empresa adicionou funcionalidades como a Atividade de audição e o Convite para ouvir em conjunto, expandindo a interação social em torno da música.

Com a chegada dos recibos de reprodução e recibos guardados, o Spotify procura oferecer uma camada adicional de transparência na interação musical. Segundo o código da versão beta mais recente, os Recibos Guardados permitirão que outros utilizadores vejam quando uma música ou episódio enviado num chat foi guardado, enquanto os Recibos Reproduzidos notificarão os remetentes quando o seu conteúdo for reproduzido.

Mais duas novidades a serem preparadas no Spotify

Os utilizadores terão controlo total sobre estas novas opções. Será possível desativar ambas as funcionalidades, eliminando o seu efeito em todas as conversas. Se um utilizador optar por desativá-los, não poderá ver a atividade dos seus amigos, e os seus amigos não poderão ver a sua, garantindo total privacidade.

Além disso, o Spotify continua a trabalhar noutras melhorias para o Mensagens, como reações com emojis personalizados e a introdução de pastas de playlists na aplicação para dispositivos móveis. Nenhum destes recursos está ainda disponível publicamente, mas fazem parte do compromisso da empresa em fortalecer a interação social dentro da plataforma.

Com estas novas funcionalidades, o Spotify reforça o seu compromisso de oferecer uma experiência musical mais social e transparente, permitindo aos utilizadores partilhar e descobrir música de uma forma mais próxima e dinâmica.