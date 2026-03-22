CEO de uma rede social está a pedir a proibição do acesso para menores de 16 anos

Contrariando a perceção generalizada de que os diretores-executivos das redes sociais não apoiam as restrições de idade para o acesso às plataformas, há um CEO a pedi-lo para menores de 16 anos.

À medida que vários países avançam com propostas e medidas concretas para restringir o acesso às redes sociais a menores de 16 anos, o debate público intensifica-se e ganha novos contornos.

Entre preocupações com saúde mental, privacidade e exposição a conteúdos nocivos, cresce a pressão sobre governos e empresas tecnológicas para definirem limites mais claros numa realidade digital cada vez mais presente e comprovadamente tóxica na vida dos mais jovens.

Neste cenário, persiste uma perceção generalizada de que os grandes diretores-executivos das redes sociais não apoiam as restrições, sendo frequentemente associados a estratégias que visam captar e reter utilizadores cada vez mais novos.

Esta ideia, alimentada por críticas ao modelo de negócio baseado na atenção e nos dados, levanta questões sobre até que ponto os interesses das empresas estarão alinhados com a proteção dos menores.

Entretanto, a contrariar esta perceção está Bill Ready, o diretor-executivo do Pinterest, uma plataforma de partilha de imagens.

Bill Ready assume posição diferente dos maiores líderes das redes sociais

Segundo citado pela Reuters, Ready publicou a sua declaração enquanto decorre um julgamento em Los Angeles sobre a utilização das redes sociais pelos jovens.

A Google e a Meta enfrentam acusações de que as suas plataformas estão a agravar uma crise de saúde mental entre os jovens. Neste momento, o júri está a deliberar sobre o veredicto.

Precisamos de uma norma clara: nada de redes sociais para adolescentes com menos de 16 anos, apoiada por uma aplicação efetiva da lei e pela responsabilização dos sistemas operativos dos telemóveis e das aplicações que neles funcionam.

Escreveu Ready, num ensaio, apontando a proibição da Austrália às redes sociais para menores de 16 anos como modelo.

Ao apelar à proibição, o líder do Pinterest assume uma posição diferente da dos diretores-executivos das maiores empresas de tecnologia do mundo, as mesmas que enfrentam uma pressão crescente por parte de reguladores, tribunais e legisladores para alterarem a forma como crianças e adolescentes utilizam os seus produtos, devido aos impactos na saúde mental.

De acordo com a Apptopia, uma empresa de investigação, um terço dos utilizadores do Pinterest tem entre 17 e 25 anos. Segundo o seu website, em Portugal, "as crianças com idade inferior a 13 anos não estão autorizadas a utilizar o Pinterest".

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