OMS: vício das redes sociais leva a sintomas de toxicodependência

Hoje em dia é difícil encontrar jovens que não tenham perfis nas redes sociais. Por outro lado, é muito comum ver jovens "agarrados" aos smartphones, nas redes sociais. A OMS lançou um alerta para o vício do uso de redes sociais por parte dos jovens.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou um alerta sobre a utilização problemática das redes sociais. O diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge, referiu que...

Precisamos de uma ação imediata e sustentada para ajudar os adolescentes a parar a utilização potencialmente prejudicial das redes sociais, que tem demonstrado levar à depressão, ao bullying, à ansiedade e ao mau desempenho escolar

Ainda segundo a OMS, os sintomas do vício das redes sociais são semelhantes aos da toxicodependência, ou seja, a incapacidade de controlar a utilização excessiva, sentimentos de desistência e abandono de outras atividades em favor das redes sociais e consequências negativas na vida diária.

Além das redes sociais há também o problema das redes sociais. Segundo a OMS...

É essencial que tomemos medidas para proteger os jovens, para que possam navegar na paisagem digital em segurança e sejam capazes de fazer escolhas informadas sobre as atividades online, maximizando os benefícios e minimizando os riscos para o bem-estar mental e social

Os jovens "precisam de dominar as redes sociais e não deixar que as redes sociais os dominem", insistiu Azzopardi-Muscat da OMS.

A OMS recomenda que as autoridades de cada país melhorem os ambientes digitais e as medidas educativas para permitir que os jovens entrem no mundo digital com toda a segurança.