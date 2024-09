Nintendo apresenta novos Packs para a Switch

A Nintendo revelou recentemente o lançamento de novos pacotes para a Nintendo Switch com a temática dos títulos Animal Crossing: New Horizons e Nintendo Switch Sports. Venham conhecê-los.

Existem jogos que, por serem lideres de vendas, ora por representarem algo de especial para determinada consola se vêm imortalizados sob a forma lançamento de pacotes dedicados dessas mesmas consolas.

É precisamente isso que a mais recente iniciativa da Nintendo proporciona: celebrar os jogos Animal Crossing: New Horizons e Nintendo Switch Sports.

Dessa forma, foram revelados dois novos packs da Nintendo Switch, a comemorar o carinho e apreciação que, tanto jogadores como a própria marca, têm por eles.

Os packs da consola Nintendo Switch Lite para Animal Crossing: New Horizons estão disponíveis em duas cores, com a edição Isabelle Aloha e a edição Timmy & Tommy Aloha Edition. Com designs inspirados no jogo, estas consolas permitem que os jogadores levem consigo a sua própria ilha paradisíaca para onde quer que vão. Ambos os packs incluem o jogo pré-instalado e uma adesão de 12 meses do Nintendo Switch Online.

Entretanto, a My Nintendo Store está lançou novos produtos para Animal Crossing: New Horizons, incluindo uma t-shirt para adultos e crianças com Tom Nook e também Timmy e Tommy, um porta-chaves Carabiner e uma pasta A4 Clear. Está também disponível um pack com a edição Isabella Aloha e a edição Timmy & Tommy Aloha, igualmente com um porta-chaves Carabiner.

A Nintendo Switch Lite é leve, compacta e pensada exclusivamente para jogar em modo portátil, seja na estrada, no sofá ou na praia. Além disso, a Nintendo Switch Lite permite jogar todo o catálogo de títulos Nintendo Switch que funcionam no modo portátil, incluindo Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Bros Wonder e o eminente The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, que será lançado dia 26 de setembro.

Entretanto, o pack da consola Nintendo Switch com Joy-Con azul néon/vermelho néon vem com Nintendo Switch Sports pré-instalado e a correia para perna, bem como uma adesão de 12 meses do Nintendo Switch Online. Qualquer pessoa pode pegar num Joy-Con e usar movimentos do mundo real para colocar o corpo em movimento no mais recente título da série Wii Sports, com oito modalidades repletas de ação: voleibol, badminton, basquetebol, bowling, futebol, chambara, ténis e golfe. O jogo está disponível em português.

Todos os packs de consolas incluem uma adesão de 12 meses do Nintendo Switch Online. O Nintendo Switch Online permite que os jogadores aproveitem ao máximo a sua experiência Nintendo Switch com uma série de vantagens. A adesão paga inclui opções de jogo online em títulos compatíveis com a Nintendo Switch, gravação de dados na nuvem para fazer backup de dados dos seus jogos de forma segura e automática, acesso a um crescente catálogo de mais de 100 jogos originais das consolas Nintendo Entertainment System, Super Nintendo Entertainment System e Game Boy, ofertas exclusivas, jogos exclusivos, produtos que apenas os membros do Nintendo Switch Online podem comprar, e muito mais.