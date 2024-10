Starlink entregou “centenas de milhares” de mensagens durante os furacões nos EUA

A missão da Starlink é clara e, com os lançamentos de satélites que tem protagonizado, tem trilhado o caminho para o sucesso. Durante os furações que assolaram os Estados Unidos, o serviço de mensagens via satélite da SpaceX revelou-se crucial, tendo entregado "centenas de milhares" de mensagens de texto.

Durante os furacões que devastaram uma parte do território dos Estados Unidos, uma parte dos cidadãos viu-se incontactável. Contudo, nesse momento, a Starlink terá desempenhado um papel fundamental, respondendo ao desafio a que se propõe, desde o início.

Durante os furacões, pudemos testar com uma autorização temporária e vimos centenas de milhares de mensagens de texto concluídas com sucesso para pessoas que de outra forma não as teriam visto.