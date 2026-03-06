Teve um Blackberry? E se ele estiver de volta?

A BlackBerry foi durante anos sinónimo de comunicações seguras e de teclados físicos que marcaram uma geração de profissionais. Depois de ter abandonado praticamente o mercado dos smartphones, surgem agora indicações de que a marca poderá regressar com um dispositivo completamente focado na proteção de dados e na comunicação cifrada.

Segundo informações recentes, está em desenvolvimento um novo smartphone que pretende recuperar o ADN de segurança da histórica empresa canadiana.

Um smartphone com teclado físico que cifra cada tecla

O conceito apresentado descreve um dispositivo conhecido como Cyber-Phone, desenvolvido com o apoio da empresa de segurança Sentinel Dynamics. O elemento mais distintivo será um teclado físico criptográfico, chamado de hardware keysheet.

O que é um hardware keysheet? Um hardware keysheet é um sistema de introdução de dados criptografado diretamente no hardware, normalmente integrado num teclado físico. A ideia central é simples: cada tecla possui um mecanismo próprio de segurança que cifra a informação no momento em que é pressionada. Isto significa que os dados são protegidos antes mesmo de entrarem no sistema operativo ou no processador principal. Como funciona na prática Num dispositivo tradicional, quando se pressiona uma tecla: A tecla envia o sinal para o controlador do teclado. O sistema operativo recebe o carácter digitado. As aplicações processam esse dado. Num sistema com hardware keysheet, existe um passo adicional e crucial: A tecla é pressionada. Um módulo criptográfico no próprio teclado cifra o sinal. O sistema recebe apenas dados já encriptados. Apenas um sistema autorizado consegue descodificar essa informação. Ou seja, mesmo que alguém intercepte o fluxo de dados dentro do dispositivo, não consegue saber o que foi digitado. Para que serve Este tipo de tecnologia é pensado para ambientes onde a segurança é crítica, por exemplo: comunicações governamentais

sistemas militares

diplomacia

infraestruturas críticas

organizações com dados sensíveis O objetivo é impedir ataques como: keylogging (software que grava tudo o que é digitado)

interceptação de dados no sistema operativo

ataques físicos ao dispositivo Porque é relevante no caso da BlackBerry O conceito apresentado para o possível novo smartphone da BlackBerry utiliza este tipo de tecnologia para transformar o teclado físico num ponto seguro de entrada de dados. Assim, cada mensagem, palavra-passe ou comando começa a ser protegido no primeiro ponto do processo: a própria tecla. Em resumo Um hardware keysheet é essencialmente um teclado com encriptação integrada, onde cada tecla participa diretamente no processo de segurança, garantindo que os dados ficam protegidos desde o instante em que são introduzidos pelo utilizador.

Ao contrário dos teclados convencionais, cada tecla possui um pequeno módulo de encriptação. Isto significa que, no momento em que o utilizador pressiona uma tecla, os dados são cifrados antes mesmo de chegarem ao processador principal do equipamento.

Na prática, mesmo que um atacante conseguisse aceder fisicamente ao hardware do telefone, apenas obteria dados aleatórios sem valor informativo.

Este conceito pretende eliminar ataques como keylogging ou interceptação de dados ao nível do sistema.

Inteligência artificial para reconhecer o utilizador

Outra das funcionalidades propostas envolve um sistema de autenticação comportamental baseado em inteligência artificial.

O smartphone analisaria a forma como cada pessoa escreve, avaliando fatores como:

pressão exercida nas teclas

velocidade de escrita

ritmo e padrões de digitação

Se alguém diferente tentar utilizar o telefone, o sistema reconhece a alteração de padrão e pode bloquear automaticamente o teclado criptográfico e enviar alertas de segurança.

Este tipo de autenticação contínua acrescenta uma camada adicional de proteção para comunicações sensíveis.

Dispositivo pensado para governos e segurança nacional

De acordo com as informações disponíveis, este equipamento não deverá ser inicialmente destinado ao público em geral.

A ideia passa por disponibilizá-lo principalmente a:

governos

diplomatas

equipas de defesa

organizações com requisitos elevados de segurança

A robustez do equipamento também foi destacada durante os testes, tendo sido projetado para funcionar em ambientes extremos, desde temperaturas muito negativas até cenários operacionais exigentes.

O ADN da BlackBerry continua ligado à segurança

Mesmo depois de abandonar o fabrico de smartphones, a BlackBerry manteve forte presença no setor da cibersegurança e das comunicações seguras, oferecendo soluções de encriptação de nível governamental para voz, dados e vídeo.

Assim, um eventual regresso ao hardware faria sentido dentro desta estratégia: criar dispositivos extremamente seguros para ambientes onde a proteção da informação é crítica.

Um regresso simbólico do teclado físico

Se este projeto se concretizar, poderá marcar o retorno de um dos elementos mais icónicos da marca: o teclado físico QWERTY.

Durante anos, este foi um dos principais fatores que distinguiu os equipamentos BlackBerry, utilizados por executivos, jornalistas e líderes políticos em todo o mundo. Agora, esse mesmo teclado poderá regressar com uma nova missão: transformar cada toque numa camada adicional de segurança digital.