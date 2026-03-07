WhatsApp cede à Europa e ChatGPT e outras IA regressam, com uma condição

Para evitar possíveis sanções da Europa, a Meta permitirá que o ChatGPT e outras IA de uso geral regressem ao WhatsApp. No entanto, e como seria esperado, há uma condição a ser imposta e os utilizadores não vão gostar.

WhatsApp cede à Europa e ChatGPT e outras IA regressam

A Meta AI está a tentar evitar uma possível multa da Comissão Europeia e, por isso, apresentou um plano para permitir que o ChatGPT e outras IA regressem ao WhatsApp. Esta decisão surge em resposta a uma declaração de objeções emitida pelos reguladores da Europa no início de fevereiro.

Esta defendia que o WhatsApp estava a abusar da sua posição dominante no mercado para beneficiar a Meta AI. Segundo a Reuters, a Meta notificou a Europa de que vai permitir que o ChatGPT e outros bots de IA regressem ao WhatsApp. Ao fazê-lo, pretende contornar as "medidas provisórias" que as autoridades ameaçaram implementar.

No entanto, a decisão dos americanos tem uma condição. O regresso do ChatGPT e de outras IA ao WhatsApp seria apenas por um ano. Além disso, as empresas interessadas em implementar os seus chatbots na aplicação teriam de pagar. Embora não refira valores específicos, a Meta indica que o regresso das soluções de inteligência artificial ocorreria através da API do WhatsApp Business.

Meta tenta que seja aprovada uma condição complicada

Isto exigiria um investimento financeiro, cujo valor poderia aumentar rapidamente em função da abrangência da utilização das soluções. A notícia da Reuters refere que os programadores de alguns assistentes de IA já criticaram a decisão da Meta. Basicamente acusam o WhatsApp de mascarar o bloqueio do ChatGPT e de outros assistentes com uma medida que, em última análise, se revela financeiramente proibitiva.

Isto, especialmente, para as empresas que não têm recursos para absorver o custo. A Meta acredita que a sua proposta é suficiente para apaziguar a Europa, embora não seja claro se isso irá de facto ocorrer. "Acreditamos que isto elimina a necessidade de qualquer intervenção imediata, pois dá-lhes o tempo necessário para completar a sua investigação", sublinha a equipa de Mark Zuckerberg.

Para além da proposta da equipa de Menlo Park, será interessante observar se o ChatGPT ou outras IAs vão mesmo regressar ao WhatsApp. Inicialmente, é improvável que a OpenAI pague para voltar a implementar o bot. A situação pode ser diferente para chatbots mais pequenos que dependem da aplicação Meta como plataforma para alcançar um público mais vasto.