Walmart e OpenAI unem-se para integrar compras diretamente no ChatGPT

O gigante do retalho Walmart anunciou uma parceria com a OpenAI, criadora do ChatGPT, com o objetivo de transformar radicalmente a experiência de compra online. Esta colaboração permitirá que os utilizadores comprem produtos diretamente através de uma conversa com a inteligência artificial (IA), sem nunca saírem da aplicação.

Walmart e OpenAI querem uma experiência de compra integrada

Esta nova aliança introduz uma funcionalidade de "Checkout Instantâneo" no ChatGPT, permitindo que os consumidores transformem uma simples conversa numa transação comercial. Os clientes poderão solicitar recomendações de produtos - como, por exemplo, "sugere um bom colchão por menos de 1000 euros" - e, de seguida, finalizar a compra dos artigos sugeridos diretamente na interface de chat.

O Walmart sublinha que esta inovação permitirá aos seus clientes planear refeições, reabastecer a despensa com produtos essenciais ou descobrir novos artigos de forma intuitiva e conversacional. A integração procura eliminar os passos intermédios que atualmente caracterizam o comércio eletrónico, tornando o processo mais fluido e imediato.

Segundo Doug McMillon, CEO do Walmart, os dias da simples barra de pesquisa seguida por uma lista interminável de produtos estão a chegar ao fim.

Estamos a correr em direção a um futuro mais agradável e conveniente.

Afirmou, mencionando esta parceria com a OpenAI como um passo fundamental nessa direção. Esta visão é partilhada por Sam Altman, CEO da OpenAI, que declarou que o objetivo é "tornar as compras do dia a dia um pouco mais simples".

O Walmart designa este novo paradigma como "agentic commerce". Nesta abordagem, a IA não atua apenas como uma ferramenta de pesquisa reativa, mas como um agente proativo que aprende com as interações do utilizador para antecipar necessidades e oferecer soluções personalizadas.

A resposta da concorrência

Esta colaboração com o Walmart representa um passo de gigante na incursão da OpenAI no setor do comércio eletrónico. A empresa já havia integrado ferramentas de compra para plataformas como a Etsy e a Shopify, mas a aliança com a maior retalhista dos EUA solidifica a sua posição e ambição neste mercado altamente competitivo.

O movimento não passa despercebido pela concorrência. A Amazon, por exemplo, já implementou ferramentas de IA semelhantes, como a sua funcionalidade "Buy for Me", que permite aos clientes adquirir produtos de vendedores externos sem sair do seu ecossistema. A tendência é clara: a IA está a transformar-se na nova fronteira da inovação no retalho digital.

O anúncio foi recebido com otimismo pelos investidores, resultando numa subida de quase 5% no valor das ações do Walmart.

