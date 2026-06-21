Governo reforça segurança do sistema elétrico com novo mecanismo de capacidade

O Governo vai avançar com a criação de um mecanismo de capacidade destinado a reforçar a segurança do abastecimento elétrico em Portugal.

Governo pretende assegurar energia disponível nos períodos de maior procura

A medida pretende assegurar que existe energia disponível nos períodos de maior procura, acompanhando o crescimento da eletrificação da economia e dos consumos.

Segundo o Ministério do Ambiente e Energia, o novo modelo será desenvolvido através de procedimentos competitivos e estará aberto a diferentes soluções tecnológicas, incluindo produção de eletricidade, sistemas de armazenamento de energia e mecanismos de gestão da procura.

A ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, destaca que Portugal é atualmente um dos países europeus com maior peso das energias renováveis na produção elétrica. Nesse sentido, considera fundamental garantir que o sistema consegue responder às necessidades dos consumidores em qualquer momento, mantendo simultaneamente os custos sob controlo.

O objetivo do Governo passa por criar um mecanismo sustentável e alinhado com as orientações da Comissão Europeia, assegurando o fornecimento de energia ao menor custo possível para famílias e empresas.

Pode ler todo o comunicado aqui.