Nova funcionalidade de IA do Facebook analisa todas as fotografias do seu telemóvel

A Meta lançou uma funcionalidade para o Facebook que analisa a galeria de fotos do seu telemóvel para criar colagens e edições com inteligência artificial (IA). Já disponível na América do Norte, é uma funcionalidade opcional, mas a empresa pode treinar os seus modelos com as suas fotos e vídeos se a usar ou partilhar os resultados.

Meta quer analisar todas as fotografias do seu telemóvel

Do ponto de vista da experiência do utilizador, o objetivo desta nova ferramenta é ajudá-lo a encontrar "tesouros escondidos" na sua galeria de imagens e transformá-los em algo digno de partilha. Após obter a sua permissão para analisar a biblioteca de fotos do seu telemóvel, a aplicação começará a apresentar sugestões.

Poderá, por exemplo, recomendar uma colagem de umas férias recentes, um resumo em vídeo de uma festa de aniversário ou simplesmente melhorar algumas fotografias com ajustes automáticos de IA.

Analisando as motivações comerciais da Meta, é fácil deduzir que esta iniciativa visa a obtenção de mais dados para o treino dos seus modelos de IA. A empresa afirma que não treinará a sua IA com base na sua galeria de fotos, a menos que "opte por editar estes conteúdos com as nossas ferramentas de IA, ou os partilhe".

Essencialmente, se considerar a funcionalidade útil ao ponto de a utilizar, as suas fotografias poderão contribuir para o desenvolvimento dos algoritmos da Meta.

A empresa garante que todas as sugestões geradas são privadas e visíveis apenas para si, até que decida partilhá-las. No entanto, os termos de permissão indicam que "para criar ideias para si, selecionaremos e carregaremos conteúdos da sua galeria para a nossa nuvem de forma contínua, com base em informações como hora, localização ou temas".

Contudo, a Meta assegura que estes dados não serão utilizados para a segmentação de anúncios.

Controlo do utilizador nesta nova funcionalidade

Felizmente, por ser de adesão voluntária, é possível ignorar totalmente esta funcionalidade sem quaisquer preocupações com a privacidade. Caso conceda permissão, verá as sugestões (visíveis apenas para si) nas Histórias e no Feed.

Se mudar de ideias após a ativação, poderá desativar a funcionalidade a qualquer momento através das definições da galeria do Facebook.

Atualmente, a funcionalidade está disponível nos EUA e no Canadá. A Meta planeia iniciar testes em outros países em breve, embora ainda não exista uma data definida para a sua chegada a Portugal.

