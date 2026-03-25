Volkswagen chama quase 100 mil carros elétricos à revisão

A Volkswagen anunciou a recolha de cerca de 100 mil veículos elétricos devido a problemas associados aos módulos das baterias de alta voltagem, que podem comprometer o desempenho e, em casos extremos, representar risco de incêndio.

A medida abrange aproximadamente 75 mil modelos da gama ID da marca alemã e cerca de 20 mil unidades do Cupra Born. Os veículos afetados foram produzidos entre fevereiro de 2022 e agosto de 2024.

Problema nas baterias pode reduzir autonomia

Segundo as autoridades alemãs, alguns módulos das baterias não cumprem as especificações exigidas. Esta falha pode levar a uma redução da autonomia dos veículos e, em situações raras, a sobreaquecimento com potencial risco de incêndio.

Apesar da gravidade potencial, não foram registados até ao momento acidentes, feridos ou danos materiais relacionados com este problema.

Solução passa por software e substituição de componentes

A Volkswagen irá implementar uma solução em duas fases. Por um lado, será feita uma atualização de software aos veículos afetados. Por outro, será realizada uma inspeção física às baterias, com substituição dos módulos defeituosos sempre que necessário.

Os proprietários serão contactados para agendar a intervenção nos concessionários, sendo esperado que todo o processo seja feito sem custos para os clientes.

Plataforma MEB no centro do problema

Os veículos envolvidos utilizam a plataforma elétrica MEB, base de vários modelos estratégicos da Volkswagen, como o ID.3, ID.4, ID.5 e ID. Buzz.

Este episódio volta a colocar em evidência os desafios técnicos associados às baterias nos veículos elétricos, numa fase em que a indústria automóvel tenta acelerar a transição energética, mas enfrenta também questões de fiabilidade e segurança.