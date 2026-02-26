NVIDIA esmaga as previsões: IA rendeu à empresa $215 mil milhões só em 2025

A NVIDIA consolidou a sua posição como a empresa mais valiosa do mundo ao apresentar resultados trimestrais históricos, impulsionados pela necessidade global de poder computacional. O crescimento exponencial da inteligência artificial (IA) continua a ditar o ritmo financeiro da gigante de Silicon Valley.

NVIDIA com resultados financeiros nunca antes vistos

No seu mais recente balanço financeiro, a NVIDIA anunciou uma faturação recorde de 68 mil milhões de dólares num único trimestre, o que representa um crescimento impressionante de 73% face ao período homólogo. Deste montante, a grande fatia provém da divisão de centros de dados, que gerou 62 mil milhões de dólares.

Ao analisar os números detalhadamente, a tecnológica revelou que 51 mil milhões de dólares correspondem a hardware de computação (essencialmente GPUs), enquanto os produtos de rede, como o NVLink, contribuíram com 11 mil milhões de dólares. No total do ano fiscal, a empresa atingiu uma receita acumulada de 215 mil milhões de dólares.

Durante a conferência com analistas, Jensen Huang, o diretor executivo da NVIDIA , destacou que a procura global por "tokens" atingiu uma trajetória exponencial. Segundo o responsável, a saturação é tal que até as GPUs com seis anos de idade, instaladas na nuvem, estão a ser totalmente utilizadas, o que tem provocado uma subida generalizada nos preços de aluguer de computação.

Huang defendeu ainda os elevados investimentos em despesas de capital (capex) por parte das grandes tecnológicas. Para o executivo, no atual panorama da IA, "computação é receita". Sem este poder de processamento, torna-se impossível gerar os tokens necessários para o crescimento do setor.

O mercado chinês de IA e a concorrência emergente

Apesar do otimismo geral, a NVIDIA mantém uma faturação nula no que toca à exportação de chips para a China, mesmo após o recente levantamento de certas restrições por parte do governo dos Estados Unidos. Colette Kress, a diretora financeira da empresa, esclareceu que, embora alguns produtos H200 tenham sido aprovados para clientes chineses, estes ainda não geraram receita.

A administração da NVIDIA reconheceu também o progresso dos concorrentes locais na China, como a Moore Threads, que avançou recentemente para uma oferta pública inicial (IPO). De acordo com Kress, estes novos intervenientes possuem o potencial de alterar a estrutura da indústria global de IA a longo prazo.

Outro tema de destaque na reunião com investidores foi o possível investimento de 30 mil milhões de dólares na OpenAI. Jensen Huang confirmou que as negociações para um acordo de parceria estão em fase avançada, demonstrando confiança num desfecho próximo. O líder da NVIDIA mencionou igualmente colaborações estreitas com outras referências do setor, como a Meta, a Anthropic e a xAI, de Elon Musk.

