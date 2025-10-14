OpenAI vai permitir conteúdo “erótico” para utilizadores adultos no ChatGPT

A utilização questionável que muitos utilizadores dão ao ChatGPT colocam em causa a proteção que o chatbot assegura, em especial dos mais novos. De facto, os problemas relacionados com o tema da saúde mental têm sido frequentes... Entretanto, neste cenário, a OpenAI vai permitir conteúdo "erótico" para utilizadores adultos.

Nas últimas semanas, o ChatGPT tem operado sob limitações um tanto rigorosas, uma vez que a OpenAI tem tentado responder às preocupações de que o seu chatbot não lida conforme deveria com a saúde mental dos utilizadores.

De recordar que, depois de a OpenAI ter sido processada por paissau que alegaram que o ChatGPT contribuiu para o suicídio do seu filho adolescente, a empresa conduziu uma série de novas restrições e alterações, incluindo controlos parentais, alertas para comportamentos de risco e uma versão do chatbot adequada para adolescentes.

Além disso, no verão, a empresa implementou, também, lembretes para pausas, com o objetivo de incentivar os utilizadores a parar, ocasionalmente, de conversas com o chatbot.

Embora tenha agido com cautela nos últimos tempos, o ChatGPT poderá tornar-se mais ousado.

ChatGPT com conteúdo "erótico"

Numa publicação, o diretor-executivo da OpenAI, Sam Altamn, informou que a empresa vai flexibilizar algumas das restrições que foi impondo, uma vez que "conseguiu mitigar as questões graves de saúde mental".

Além disso, Sam Altman revelou que, em dezembro, a empresa poderá permitir "erotismo" para utilizadores adultos verificados, através da implementação de um sistema de "restrição de idade" ou conteúdo com restrição de idade.

Segundo o diretor-executivo, o conteúdo adulto faz parte do princípio da empresa de "tratar os utilizadores adultos como adultos".

