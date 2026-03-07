Golpe na IPTV pirata: 15 sites ilegais desmantelados numa só operação da polícia

Um golpe brutal contra a IPTV aconteceu, com 15 domínios ilegais que serviam toda a Europa foram desativados. A polícia bloqueou os servidores, deixando os piratas às escuras. Será este o fim do streaming gratuito?

15 sites ilegais desmantelados numa só operação

A guerra europeia contra a pirataria de IPTV continua. Desta vez, uma nova operação coordenada derrubou 15 sites que ofereciam servidores ilegais. A operação foi liderada por uma organização anti pirataria dedicada à proteção dos direitos de autor. Esta notícia confirma o quanto os países europeus estão empenhados em lidar com esta questão.

Em alguns casos, como na Grécia e em Itália, as multas não se limitam a quem partilha conteúdos sem licença, mas também a quem os consome. Segundo relatos dos meios de comunicação, todos os serviços piratas de IPTV afetados, que operavam como sites, transmitiam canais de televisão convencionais e eventos desportivos. Estes, especialmente os jogos de futebol ao vivo, estavam disponíveis a preços muito baixos, segundo as autoridades.

É sabido que este tipo de serviços de IPTV permitem aos utilizadores assistir a conteúdos considerados "premium" sem pagar as centenas de euros que custaria nas plataformas legais. Em muitos casos, os clientes apenas necessitam de uma aplicação ou de um dispositivo compatível para aceder a um vasto catálogo. A operação que levou ao encerramento destes 15 sites começou após uma investigação a várias plataformas que ofereciam abertamente este tipo de serviços.

Polícia aplica um golpe importante na IPTV pirata

As autoridades identificaram páginas que promoviam descaradamente pacotes ilegais de IPTV e operavam com infraestruturas alojadas por diversos fornecedores. Em vez de visar cada operador individualmente, a estratégia desta vez foi notificar os fornecedores de alojamento web de que estes sites estavam a distribuir conteúdo protegido por direitos de autor sem licença. Assim que receberam as provas, os operadores retiram-nos do ar.

A maioria dos especialistas no assunto alerta que o encerramento deste tipo de sites piratas de IPTV não é um grande problema, uma vez que os portais reaparecem noutros domínios em breve. Os responsáveis ​​pela operação insistem na sua importância e afirmam que reconstruir o negócio não é assim tão simples.

Além disso, o encerramento destes sites serve também de aviso para outros operadores que possam estar a oferecer serviços semelhantes. A pressão legal sobre a pirataria de IPTV intensificou-se nos últimos anos em toda a Europa, com operações policiais, multas e até penas de prisão em alguns casos.