Internet Móvel: qual a operadora com mais clientes?

· Internet 9 Comentários

Autor: Pedro Pinto

  1. Zé Fonseca A. says:
    5 de Setembro de 2025 às 09:09

    Tantos milhões que passaram para a digi.. não se percebe

  2. Tug@Tek says:
    5 de Setembro de 2025 às 09:15

    Ter mais clientes, não é sinonimo de melhor qualidade.
    Penso que não errarei, se disser que a esmagadora maioria de clientes moveis são clientes de pacotes.
    A MEO, é a empresa que tem a infraestrutura da antiga PT e por isso chega a partes do país em que é a unica operadora a oferecer por exemplo fibra.
    É normal que seja a operadora com maior clientes também em móvel…

  3. Ri says:
    5 de Setembro de 2025 às 09:30

    Gostava de ver os dados da nova operadora UN2

  4. Luis says:
    5 de Setembro de 2025 às 10:05

    A Vodafone é a operadora com melhor cobertura 5G atualmente, mas fui para a meo porque a cobertura da Vodafone em minha casa mesmo em 5G é uma lástima, velocidades em 5G que não passam dos 5Mbps… E upload 0.5… E vivo no centro de uma cidade, imaginem. Mesmo depois de várias reclamações…Assobiaram para o lado. A Meo como tenho uma antena a 100 metros da minha casa tenho boa cobertura e boas velocidades no interior do meu prédio. O mesmo se passa com a nos velocidades miseráveis na minha casa. As únicas com boa cobertura são digi e meo porque tem antena no mesmo prédio. Eu não me importava pagar um pouco mais caro e ter boa cobertura da Vodafone na minha casa, uma vez que pelos sítios que viajo ou frequento a Vodafone tem 5G em todo o lado. A Meo desde que desligaram as antenas 3g, existem muitos locais que fico em rede 2G, resumindo sem acesso à Internet. Não entendo porque desligaram o 3G, era preferível desligarem as antenas 2G, porque com o 3G sempre tinha acesso básico à Internet. Agora com a vinda da digi, que revolucionou os preços, já sabemos que as grandes operadoras não vão fazer grandes investimentos. O que mais me choca é que há mais de 30 anos que existe rede móvel em Portugal e continuamos sem rede móvel em locais urbanizados no interior de prédio8e garagens….enfim. Que fazem a tantos milhões de lucros??? Somos um país muito pequeno nos dias de hoje deveríamos ter cobertura a 100% do território. A digi tem muitas falhas na rede, daí aí eu ter desistido até que a rede amadureça, mas pela minha experiência os locais que frequentei a digi tem sempre melhor cobertura que as restantes operadoras. E já testei todas as operadoras.

