Internet Móvel: qual a operadora com mais clientes?

O uso de dispositivos móveis tem aumentado o acesso à Internet móvel. Segundo dados da ANACOM, o tráfego de acesso à Internet móvel aumentou 34,4%. Foi também revelado que 4,6 milhões de utilizadores de Internet móvel usam 5G.

No final do 2.º trimestre de 2025, o setor das telecomunicações móveis em Portugal manteve uma elevada taxa de penetração, atingindo 169,9 acessos por cada 100 habitantes.

Considerando apenas os acessos efetivamente utilizados (excluindo M2M), a taxa seria de 125,7, e baixaria para 119,4 caso se excluíssem também os acessos exclusivamente de dados. Já os acessos móveis incluídos em pacotes convergentes representaram uma taxa de 62 por 100 habitantes.

Acessos e planos

O número total de acessos móveis habilitados a utilizar serviços foi de 18,3 milhões, dos quais 13,5 milhões (74%) tiveram utilização efetiva. Excluindo cartões afetos a PC/tablet/pen/router, esse valor ascendeu a 12,8 milhões.

Comparando com igual período de 2024, registou-se uma diminuição de 105 mil utilizadores (-0,8%), explicada sobretudo pela quebra de 17,8% nos planos pré-pagos, que passaram a representar apenas 23,3% dos acessos ativos. Em contrapartida, os planos pós-pagos e híbridos cresceram 5,9%.

Perfis de utilização

Os dados revelam ainda que 19,9% dos clientes recorreram apenas a serviços de voz, enquanto a grande maioria (75%) utilizou voz e Internet. Os acessos exclusivamente de Internet corresponderam a 5,1%, maioritariamente via PC/tablet/pen/router.

Evolução tecnológica: 2G, 3G, 4G e 5G

A distribuição por tecnologias mostra uma clara transição para o 5G:

4G: 46,6%

2G+3G: 17,2%

5G: 36,2% (mais 14,8 p.p. face a 2024)

Enquanto os acessos em 2G/3G são utilizados sobretudo para voz (68,6%), os acessos em 4G e 5G são preferencialmente usados para voz e Internet.

Portabilidade e perfis de utilizador

No trimestre em análise, existiam cerca de 3,8 milhões de números móveis portados, com 247,8 mil novas portabilidades — um aumento de 79% face a 2024.

Do total de acessos, 80,8% pertenciam a clientes particulares e 19,2% a empresas.

Tráfego de voz e Internet

O tráfego de voz móvel diminuiu 3,9%, fixando-se em 201 minutos mensais por utilizador (cerca de 7 minutos/dia). A duração média das chamadas foi de 2m47s, menos 5 segundos que no ano anterior.

Por outro lado, o acesso à Internet em banda larga móvel continua a crescer:

10,8 milhões de utilizadores (+0,7%)

Taxa de penetração: 100,7 por 100 habitantes

Tráfego total: +34,4% face a 2024

Consumo médio: 15,7 GB/mês (+33,6%)

Via PC/tablet/pen/router: 33,2 GB/mês (+9,3%)

Quotas de mercado das operadoras: MEO, NOS, Vodafone, DIGI, Lycamobile

Nos acessos móveis com utilização efetiva (excluindo M2M), a MEO lidera com 36%, seguida da NOS (31%) e da Vodafone (27,7%). O grupo DIGI/NOWO e a Lycamobile representaram 3,1% e 2,1%, respetivamente.

No mercado da Internet móvel, as quotas foram:

MEO: 34,9%

NOS: 33,3%

Vodafone: 26,4%

DIGI/NOWO: 3,5%

Lycamobile: 1,9%

Já em termos de tráfego de banda larga móvel, a NOS liderou com 35,9%, seguida pela Vodafone (31,6%) e pela MEO (27,9%).

O crescimento do 5G