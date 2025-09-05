Internet Móvel: qual a operadora com mais clientes?
O uso de dispositivos móveis tem aumentado o acesso à Internet móvel. Segundo dados da ANACOM, o tráfego de acesso à Internet móvel aumentou 34,4%. Foi também revelado que 4,6 milhões de utilizadores de Internet móvel usam 5G.
No final do 2.º trimestre de 2025, o setor das telecomunicações móveis em Portugal manteve uma elevada taxa de penetração, atingindo 169,9 acessos por cada 100 habitantes.
Considerando apenas os acessos efetivamente utilizados (excluindo M2M), a taxa seria de 125,7, e baixaria para 119,4 caso se excluíssem também os acessos exclusivamente de dados. Já os acessos móveis incluídos em pacotes convergentes representaram uma taxa de 62 por 100 habitantes.
Acessos e planos
O número total de acessos móveis habilitados a utilizar serviços foi de 18,3 milhões, dos quais 13,5 milhões (74%) tiveram utilização efetiva. Excluindo cartões afetos a PC/tablet/pen/router, esse valor ascendeu a 12,8 milhões.
Comparando com igual período de 2024, registou-se uma diminuição de 105 mil utilizadores (-0,8%), explicada sobretudo pela quebra de 17,8% nos planos pré-pagos, que passaram a representar apenas 23,3% dos acessos ativos. Em contrapartida, os planos pós-pagos e híbridos cresceram 5,9%.
Perfis de utilização
Os dados revelam ainda que 19,9% dos clientes recorreram apenas a serviços de voz, enquanto a grande maioria (75%) utilizou voz e Internet. Os acessos exclusivamente de Internet corresponderam a 5,1%, maioritariamente via PC/tablet/pen/router.
Evolução tecnológica: 2G, 3G, 4G e 5G
A distribuição por tecnologias mostra uma clara transição para o 5G:
- 4G: 46,6%
- 2G+3G: 17,2%
- 5G: 36,2% (mais 14,8 p.p. face a 2024)
Enquanto os acessos em 2G/3G são utilizados sobretudo para voz (68,6%), os acessos em 4G e 5G são preferencialmente usados para voz e Internet.
Portabilidade e perfis de utilizador
No trimestre em análise, existiam cerca de 3,8 milhões de números móveis portados, com 247,8 mil novas portabilidades — um aumento de 79% face a 2024.
Do total de acessos, 80,8% pertenciam a clientes particulares e 19,2% a empresas.
Tráfego de voz e Internet
O tráfego de voz móvel diminuiu 3,9%, fixando-se em 201 minutos mensais por utilizador (cerca de 7 minutos/dia). A duração média das chamadas foi de 2m47s, menos 5 segundos que no ano anterior.
Por outro lado, o acesso à Internet em banda larga móvel continua a crescer:
- 10,8 milhões de utilizadores (+0,7%)
- Taxa de penetração: 100,7 por 100 habitantes
- Tráfego total: +34,4% face a 2024
- Consumo médio: 15,7 GB/mês (+33,6%)
- Via PC/tablet/pen/router: 33,2 GB/mês (+9,3%)
Quotas de mercado das operadoras: MEO, NOS, Vodafone, DIGI, Lycamobile
Nos acessos móveis com utilização efetiva (excluindo M2M), a MEO lidera com 36%, seguida da NOS (31%) e da Vodafone (27,7%). O grupo DIGI/NOWO e a Lycamobile representaram 3,1% e 2,1%, respetivamente.
No mercado da Internet móvel, as quotas foram:
- MEO: 34,9%
- NOS: 33,3%
- Vodafone: 26,4%
- DIGI/NOWO: 3,5%
- Lycamobile: 1,9%
Já em termos de tráfego de banda larga móvel, a NOS liderou com 35,9%, seguida pela Vodafone (31,6%) e pela MEO (27,9%).
O crescimento do 5G
- O 5G foi o motor de crescimento mais relevante:
- 36,2% dos utilizadores móveis e 42,9% dos utilizadores de Internet móvel já recorrem à rede 5G.
- O número de utilizadores de Internet móvel via 5G atingiu 4,6 milhões (+58,6% face a 2024), dos quais 98,8% através do telemóvel.
- A taxa de penetração do 5G fixou-se em 43,2 por 100 habitantes.
- O tráfego em redes 5G já representa 22,3% do total, com um consumo médio de 8,1 GB/mês por utilizador.
Gostava de ver os dados da nova operadora UN2
Sim, parece que a UN2 está a dar cartas, e com boa cobertura de fibra, ui, ui..
Deve ser a mesma coisa que usar a nos
A Vodafone é a operadora com melhor cobertura 5G atualmente, mas fui para a meo porque a cobertura da Vodafone em minha casa mesmo em 5G é uma lástima, velocidades em 5G que não passam dos 5Mbps… E upload 0.5… E vivo no centro de uma cidade, imaginem. Mesmo depois de várias reclamações…Assobiaram para o lado. A Meo como tenho uma antena a 100 metros da minha casa tenho boa cobertura e boas velocidades no interior do meu prédio. O mesmo se passa com a nos velocidades miseráveis na minha casa. As únicas com boa cobertura são digi e meo porque tem antena no mesmo prédio. Eu não me importava pagar um pouco mais caro e ter boa cobertura da Vodafone na minha casa, uma vez que pelos sítios que viajo ou frequento a Vodafone tem 5G em todo o lado. A Meo desde que desligaram as antenas 3g, existem muitos locais que fico em rede 2G, resumindo sem acesso à Internet. Não entendo porque desligaram o 3G, era preferível desligarem as antenas 2G, porque com o 3G sempre tinha acesso básico à Internet. Agora com a vinda da digi, que revolucionou os preços, já sabemos que as grandes operadoras não vão fazer grandes investimentos. O que mais me choca é que há mais de 30 anos que existe rede móvel em Portugal e continuamos sem rede móvel em locais urbanizados no interior de prédio8e garagens….enfim. Que fazem a tantos milhões de lucros??? Somos um país muito pequeno nos dias de hoje deveríamos ter cobertura a 100% do território. A digi tem muitas falhas na rede, daí aí eu ter desistido até que a rede amadureça, mas pela minha experiência os locais que frequentei a digi tem sempre melhor cobertura que as restantes operadoras. E já testei todas as operadoras.