Há um novo método que promete acabar com a IPTV e as transmissões piratas

Com o aumento da luta contra as transmissões piratas e de IPTV, novas formas tÊm sido testadas. As mais diretas e simples passam pelo bloqueio de endereços IP, mas já se entendeu que não funcionam. Agora, e para o mesmo propósito, surge uma nova medida que promete ser ainda mais eficiente.

Novo método que promete acabar com IPTV

Bloquear endereços IP para impedir listas de IPTV piratas é algo que já se provou estar errado. A Premier League está a testar uma abordagem mais sensata. O sistema abusivo utilizado para combater as listas de IPTV piratas tem sido alvo de fortes críticas, dado que corta a ligação de inocentes. A Premier League inglesa testa um método que aplica puro bom senso. processar proprietários das listas de IPTV piratas.

A liga inglesa descobriu que 25 sites que oferecem estas listas de IPTV registaram os domínios na plataforma Tucows. Por isso, interpôs uma ação judicial com base na DMCA para obrigar a Tucows a revelar quaisquer dados que possua sobre os indivíduos que registaram os domínios. O pedido foi feito nos Estados Unidos porque é lá que a plataforma Tucows está registada.

Notificação de alegada infração (pdf)

Esta é uma medida anti-pirataria verdadeiramente louvável, pois visa diretamente aqueles que lucram com a pirataria dos jogos de futebol , sem prejudicar pessoas inocentes no processo. A Premier League apresentou queixas contra 25 sites, incluindo vários espanhóis como o Roja Directa, Deporte Libre, Fútbol Libre, Deporte Andrés, Tele Gratis, Tu Pelota Libre, etc.

Premier League ataca transmissões piratas

Solicitou à Tucows o cancelamento dos seus domínios (os URLs necessários ao seu funcionamento) e a divulgação da informação utilizada pelos seus proprietários para a compra desses domínios. Segundo é revelado, o Solo Fútbol Libre conta com mais de 12 milhões de utilizadores mensais . Curiosamente, duas semanas antes deste pedido, a Tucows já tinha bloqueado o domínio, mantendo-o inativo, mas a aguardar uma resposta.

A intimação inclui toda a documentação que comprova que estes sites estão a piratear jogos de futebol. Precisa de ser analisada por um juiz dos EUA. Se for aprovada, a Tucows terá de divulgar os nomes, endereços postais, endereços IP, números de telefone, endereços de e-mail, endereços físicos, informações de pagamento e histórico de contas dos proprietários destes domínios.

Com esta informação, a Premier League apresentará queixas individuais, além de bloquear domínios. As listas de IPTV não são armazenadas em sites ou domínios, mas o bloqueio das páginas impede os utilizadores de as encontrar. Entre os documentos fornecidos pela liga inglesa, encontram-se informações reveladoras, como o facto de o conteúdo destas listas de IPTV piratas ser transmitido a partir das cloud Google e Amazon.