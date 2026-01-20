Não se deixe enganar! Especialista revela os 6 piores esquemas fraudulentos de sempre

Acompanhando a evolução do mundo digital, os esquemas fraudulentos são cada vez mais complexos e difíceis de identificar. De facto, o que antes parecia facilmente reconhecível assume agora formas sofisticadas, explorando não apenas a tecnologia, mas a emoção e a confiança dos utilizadores. Perante este cenário, um especialista na área identificou os seis piores esquemas de sempre.

Os esquemas fraudulentos têm evoluído de forma acelerada, acompanhando os avanços tecnológicos e explorando novas vulnerabilidades digitais.

As táticas já não se limitam a mensagens mal escritas ou pedidos óbvios de dinheiro, passando a incluir comunicações personalizadas, páginas falsas quase indistinguíveis das legítimas e narrativas cuidadosamente construídas para gerar confiança.

A utilização de dados recolhidos nas redes sociais permite aos burlões adaptar o discurso a cada vítima, tornando a fraude mais convincente e difícil de detetar.

A par dessa perícia, ferramentas avançadas como a automação e a Inteligência Artificial (IA) estão a ser usadas para escalar estes esquemas e torná-los mais eficazes.

Hoje em dia, bots já são capazes de manter conversas plausíveis, e imagens, vídeos e vozes manipuladas já conseguem criar falsas provas de autenticidade.

Uma vez que manter uma atitude crítica constante perante qualquer pedido inesperado ou demasiado apelativo é crucial, o especialista Abhishek Karnik, chefe de pesquisa de ameaças da empresa de proteção online McAfee, deu a conhecer os seis piores esquemas de sempre.

Assuma uma postura crítica, especialmente nestes seis cenários!

#1 - Esquemas com clones de voz com IA

Segundo o especialista, os esquemas de clonagem de voz com IA são uma ameaça crescente porque facilitam como nunca que os criminosos se façam passar por vozes confiáveis, minando a confiança, mesmo nos mais altos níveis dos governos.

Uma vez que este tipo de esquema é levado a cabo num período de tempo muito mais curto, torna-se excecionalmente perigoso.

Com apenas alguns segundos de áudio e alguns minutos a usar ferramentas de IA, os golpistas podem criar uma voz falsa incrivelmente realista, tornando este esquema muito fácil de adotar.

Geralmente, estas tentativas de golpe começam com o golpista a ligar para o utilizador e a fingir ser da polícia, funcionário de um banco ou familiar em apuros.

Seja através do medo ou preocupação, joga com as emoções e procura, por essa via, que o utilizador verifique as suas informações pessoais ou envie dinheiro de forma imediata.

#2 - Esquemas românticos

Através da construção de relações ao longo de um período de tempo, numa abordagem semelhante ao chamado pig butchering, os criminosos procuram enganar as vítimas para darem dinheiro e, em seguida, desaparecerem imediatamente.

Os golpes românticos são alguns dos mais difíceis de prever, porque não roubam apenas dinheiro, mas exploram a confiança. Já vimos casos em que alguém acreditava estar a construir um relacionamento real, mas acabou a ser manipulado a enviar milhares de dólares.

#3 - Esquemas de emprego

Segundo Karnik, este tipo de esquema está a ficar "mais convincente, porque os golpistas estão a copiar os mesmos processos de contratação em que as pessoas já confiam: uma mensagem do recrutador, um processo de seleção rápido, etapas de integração e até mesmo o que parece ser documentação oficial".

Com a IA, este esquema ficou ainda mais fácil, uma vez que ajuda a conferir um aspeto mais profissional e personalizado.

Os golpistas abordam a vítima, ou os candidatos a um determinado emprego, com o objetivo de enganar o maior número possível de pessoas.

De acordo com o especialista, alguns concentram-se especificamente nos chamados microempregos, que podem atrair pessoas que procuram ganhar dinheiro rápido com tarefas simples.

#4 - Esquemas de extorsão

As crianças estão a ser alvo de ataques online mais do que a maioria dos pais imagina. Uma pesquisa da McAfee descobriu que 22% das famílias afirmam que seus filhos já foram alvo de algum tipo de ameaça online.

Neste cenário, importa saber que isso pode ser motivado por alguém que a criança conhece, e não apenas por estranhos. Com o crescimento da IA, o agravamento das situações é rápido, escalando facilmente para um nível perigoso.

#5 - Esquemas relacionados com saúde e bem-estar

Conforme Karnik, os esquemas relacionados com a saúde "são alguns dos mais perigosos que existem, porque o risco não é apenas financeiro... pode ser físico".

Neste momento, os golpistas estão a tirar proveito da procura por medicamentos para perda de peso GLP-1, como Ozempic.

Em muitos casos, este tipo de esquema é concretizado por via de mensagens de phishing e websites falsos ligados a medicamentos GLP-1, nos quais os golpistas tentam fazer com que clientes comprem produtos que não existem ou não são como anunciados.

Apesar de haver muitas variações, o especialista informa que os esquemas relacionados com GLP-1 são particularmente prevalentes, hoje em dia, podendo assumir a seguintes formas:

Recomendações de celebridades ou médicos geradas por IA;

Mensagens de texto ou e-mails falsos com receitas médicas a dizer que o utilizador está "aprovado" ou é "elegível";

Farmácias online falsas que oferecem descontos elevados ou vendem sem receita médica;

Armadilhas de assinatura que prendem o utilizador a cobranças recorrentes;

Encomendas não entregues ou falsas com números de tracking falsos e sem suporte.

#6 - Esquemas em compras

Por fim, o especialista menciona os esquemas com compras, cujo objetivo é que o utilizador clique antes de parar para ponderar.

Segundo ele, muitos desses esquemas começam com algo simples: um anúncio patrocinado, um link numa publicação nas redes sociais ou uma mensagem de texto que parece ser de uma empresa que o utilizador reconhece, a dizer que há um problema com o seu pedido ou entrega.

Perante estas possibilidades de ser enganado, manter uma atitude crítica constante perante qualquer pedido inesperado ou demasiado apelativo é crucial.

Leia também: