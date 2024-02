Cuidado: depois do Olá pai, olá mãe, agora é o golpe do emprego no WhatsApp

O WhatsApp é uma das ferramentas de troca de mensagens mais usadas em Portugal. Esta plataforma tem milhões de utilizadores ao redor do planeta e muitos são pessoas que se deixam enganar com alguma facilidade (se bem que hoje a engenharia social pode enganar qualquer um). Como tal, depois das burlas milionárias "Olá pai, olá mãe", está em marcha o golpe do emprego no WhatsApp.

Para termos uma ideia da importância que esta plataforma tem na vida das pessoas, o WhatsApp é hoje uma ferramenta usada por ministros para decidirem a vida de um país. Mas, para lá desta realidade, o mundo observa que é aqui também que muita gente é assaltada.

A PSP recebeu em janeiro 260 denúncias relativas à burla "Olá pai, olá mãe", que acontece por mensagem escrita, através da aplicação WhatsApp. Em termos de roubo, para percebermos a grandeza do esquema, a burla levou mais de quatro milhões de euros aos portugueses no espaço de um ano.

Apesar de a PJ levar a cabo investigações e conseguir mesmo deter e levar à justiça os criminosos, não parece intimidar quem procura dinheiro fácil.

Agora o esquema é outro

“Olá. O meu nome é (…) e sou da empresa (…). Estou a contactar-te porque recebemos a tua candidatura à vaga de emprego na nossa empresa. Ainda estás interessado?”.

Provavelmente já recebeu este tipo de mensagens. Numa primeira abordagem apareciam escritas em inglês. Agora, são já muitos os utilizadores a denunciar o novo golpe.

Do que se consegue perceber, estas tentativas de golpe chegaram a Portugal e os destinatários são aleatórios. Aliás, muitas vezes este tipo de esquema aparece também noutras aplicações, como, por exemplo, na app Mensagens do iOS (com muitos números de telefone no grupo).

Quando estas mensagens chegam a alguém que não tem qualquer interesse na proposta, muito provavelmente são apagadas. Mas... e há sempre um "mas", quem estiver a procurar emprego pode cair na tentação.

Se o utilizador cai na tentação e começa a responder, a suposta empresa começa por propor tarefas simples e rápidas (como fazer “gosto” em vídeos do TikTok) e até promete que vai pagar por essa tarefa. Contudo, no desenrolar do diálogo, surgem pedidos de investimento de dinheiro em plataformas duvidosas.

Com alguma engenharia social, os criminosos começam por envolver a pessoa, tornando o assunto atrativo. Levam a vítima a revelar informações pessoais e até a cair em esquemas onde tem de pagar para "entrar no novo trabalho".

Há relatos de pessoas que seguiram um link enviado que posteriormente solicitava os dados do cartão de crédito, como forma de deixar uma "caução". Claro que esses cartões acabaram por ser clonados.

Como podemos proteger-nos destes esquemas?

Não é mais do que seguir o bom senso. Lembre-se SEMPRE de que ninguém dá nada a ninguém e os bons empregos, as grandes oportunidades, não lhe vão aparecer numa mensagem do WhatsApp.

Desconfie sempre, e o mais sensato será apagar de imediato mensagens deste tipo e de outro que não sejam de pessoas das suas relações. Desconfie sempre de pedidos de dinheiro, o mais certo é ficar sem ele. Nunca forneça os seus dados pessoais, números de identificação nestas plataformas. E em caso algum coloque imagens ou informações (como número do cartão, data de validade e CVV) do seu cartão de crédito.

Caso receba mensagens destas, reporte às autoridades. As forças policiais estarão recetivas e os vários esquemas, quando reportados, permitem à polícia perceber como está o crime a atuar. Ninguém está a salvo destes esquemas, pois a poderosa engenharia social trabalha com as fraquezas do ser humano.