Acidente causado por veículo sem seguro? Pode participar online

O Fundo de Garantia Automóvel (FGA) desenvolveu uma nova plataforma digital, designada GPS - Gestão e Participação de Sinistros, que permite às vítimas de acidentes de viação causados por veículos sem seguro o acesso e a interação com o seu processo, em qualquer momento e a partir de qualquer local.

Plataforma GPS - Gestão e Participação de Sinistros

Segundo o comunicado, a nova plataforma batizada com o nome GPS - Gestão e Participação de Sinistros é uma ferramenta tecnológica que permite aos utilizadores procederem a um vasto número de operações, de forma autónoma, das quais se destacam:

Confirmar a existência ou a ausência de seguro válido do veículo causador do sinistro;

Participar um novo processo de sinistro;

Consultar o estado do(s) seu(s) processo(s) de sinistro;

Trocar mensagens com o gestor do seu processo de sinistro;

Enviar documentação diretamente para o processo de sinistro;

Agendar a peritagem do veículo danificado

A implementação da plataforma GPS – Gestão e Participação de Sinistros surge na sequência do desenvolvimento de um novo website do Fundo de Garantia Automóvel e enquadra-se na aposta que a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões e o Fundo de Garantia Automóvel têm vindo a fazer na digitalização de processos e procedimentos de forma a melhorar o serviço prestado a todas as vítimas de acidentes causados por veículos sem seguro e, em simultâneo, conseguir ganhos de eficácia no processo de regularização deste tipo de sinistros.

O FGA é um fundo público autónomo cuja missão é garantir a proteção das vítimas de acidentes rodoviários, na medida dos seus direitos, assegurando o rigor na instrução dos processos, a celeridade e fundamentação das suas decisões, com vista à sua justa compensação.

