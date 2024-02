Ex-engenheiro da Apple condenado a prisão por roubar tecnologia de carros autónomos

O processo dura há cerca de seis anos, mas o ex-engenheiro da Apple foi, agora, condenado a seis meses de prisão por roubar tecnologia de carros autónomos.

Segundo está a ser avançado pela imprensa, Xiaolang Zhang, o ex-engenheiro da Apple que se declarou culpado de roubar informações sobre o desenvolvimento do veículo autónomo da empresa, foi condenado a 120 dias de prisão seguidos de uma libertação supervisionada de três anos.

O ex-funcionário, que trabalhava como engenheiro de hardware, já havia sido preso, em 2018, no Aeroporto Internacional de San Jose, quando estava prestes a embarcar num voo para a China. Inicialmente, declarou-se inocente. No entanto, em 2022, admitiu ter roubado segredos comerciais.

De acordo com o documento do tribunal sobre a sua sentença visto pela primeira vez pelo 9to5Mac, além de cumprir pena de prisão, Xiaolang Zhang também terá de pagar uma indemnização no valor de 146.984 dólares.

Zhang poderia ser condenado com até 10 anos de prisão e uma multa de 250.000 dólares.

Contexto: ex-engenheiro da Apple acusado de roubar informação sobre tecnologia

O FBI dos Estados Unidos abordou Zhang, pela primeira vez, com o roubo de segredos comerciais em 2018. Na altura, foi noticiado que havia tirado uma licença parental da Apple e visitado a China durante o mesmo período. Quando a licença parental na Apple deveria terminar, ele informou a empresa que não voltaria.

Em vez disso, Zhang mudou-se para a China e juntou-se à XPeng Motors, uma empresa chinesa que desenvolve tecnologia autónoma para automóveis. A Apple alegou ter notado um comportamento evasivo na altura da sua saída, motivando uma investigação por parte da New Product Security Team da empresa.

Durante o seu tempo na Apple, Zhang trabalhou em vários produtos. Uma das áreas de foco específico era a tecnologia de carros autónomos Project Titan da Apple. Através da investigação, foi revelado que Zhang tinha roubado vários ficheiros da Apple, incluindo um documento de 25 páginas com esquemas de engenharia de uma placa de circuitos para um veículo autónomo.