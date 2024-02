E Porque Hoje é Sexta

Um certo rapaz está no portão do céu, à espera de ser admitido, enquanto São Pedro folheia o livro sagrado, a verificar toda a sua vida para ver se é uma pessoa de valor. Depois dum bom bocado, São Pedro olha severamente para o rapaz e diz:

– Não vejo nada que seja realmente mau na sua vida, mas também não há nada que seja realmente bom. Se me provar que fez algo realmente bom, poderá entrar.

O rapaz pensou por alguns instantes e disse:

– Ahhh,… houve uma vez que ia pela estrada quando vi um gang gigante de motards a meterem-se com uma miúda indefesa. Diminui a velocidade para ter a certeza do que estava a acontecer. Vi uns 10 à volta dela a tentarem tirar-lhe as roupas.

Parei o carro, agarrei num bastão de basebol e fui em direção ao líder do gang, um tipo com um casaco de cabedal com um estampado dum tigre. Ele tinha uma corrente amarrada da orelha esquerda até ao nariz. Enquanto me aproximava dele, os membros do gang começaram a fazer uma roda à minha volta. Arranquei a corrente da cara do tipo e dei-lhe uma pancada com o meu bastão. O tipo foi pró chão com um só golpe.

Depois disso virei-me para todos e disse:

“Deixem esta miúda em paz. Vocês não passam dum bando de merdas! Voltem para as vossas casas antes que eu perca a paciência e acabe de vez com a vossa raça, seus animais!”

São Pedro, realmente impressionado perguntou:

– E quando é que isso aconteceu?

– Bom…, faz uns cinco minutos