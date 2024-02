E Porque Hoje é Sexta

Dois jovens namorados fazem um passeio na montanha, durante o inverno.

À tarde, o rapaz vai à procura de lenha para fazer uma fogueira.

Quando volta diz à namorada:

– Querida, tenho as mãos geladas!!!

Responde a namorada:

– Põem-nas entre as minhas pernas. Elas aquecerão!

No dia seguinte, ele vai procurar mais lenha para a fogueira e quando regressa, diz outra vez:

– Querida, tenho as mãos geladas!!!

Responde a namorada:

– Põem-nas entre as minhas pernas. Elas aquecerão!

Depois do jantar, ele volta a ir procurar mais lenha e quando regressa, diz outra vez:

– Querida, tenho as mãos geladas!!!

Responde a namorada:

– Pelo amor de Deus, homem!! Será que nunca tens frio nas orelhas?