E Porque Hoje é Sexta

A criada fazia a limpeza no quarto dos patrões. Às tantas, depara-se com um preservativo, já usado, que estava debaixo da cama.

A criada, moça da aldeia, nada habituada a estas “modernices”, com um lenço de papel, pega no preservativo e vai ter com a patroa…

— Minha senhora… encontrei isto debaixo da sua cama e não sei o que é… isto é seu?

— Oh Maria… tu não sabes o que isso é? Parece impossível!

— Não, minha senhora, não sei!

— Oh Maria… valha-me Deus… tu não gozes comigo! Então não sabes para o que é que isso serve?

— Não, minha senhora, não sei qual será a serventia desta coisa!

A patroa, já um pouco “a ferver”, pergunta:

— Oh Maria… na tua terra não se faz amor?

— Ah... faz sim, minha senhora… mas não é até lhe arrancar a pele!