Histórico! Japão é o quinto país a pousar na Lua

O Japão acaba de se afirmar como uma das potências espaciais, tendo conseguido que a sua nave SLIM atingisse a superfície da Lua.

O módulo de aterragem SLIM foi lançado em setembro e aterrou na superfície lunar por volta das 10h20 ET (cerca de 15h20, em Portugal), de acordo com as leituras da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, a JAXA.

O SLIM do Japão, que significa "Smart Lander for Investigating Moon", é uma missão de investigação de carga. Assim sendo, transporta uma variedade de cargas científicas, incluindo uma câmara de análise e um par de veículos lunares. Especificamente, leva a bordo uma sonda esférica pouco maior que uma bola de ténis que é capaz de alterar o seu formato para se mover na superfície lunar. Esta foi desenvolvida pela empresa japonesa de brinquedos Takara Tomy, responsável pelos "Transformers" lançados em 1984.

Segundo a CNBC, desde as primeiras tentativas, no início da década de 1960, governos e empresas privadas fizeram mais de 50 tentativas para aterrar na Lua, num progresso que se mantém instável, mesmo na era moderna.

Este passo histórico faz do Japão o quinto país a aterrar na Lua, depois da Rússia (na altura, União Soviética), dos Estados Unidos, da China e da Índia. Esta última juntou-se à lista de aterragens na Lua, no ano passado, com a missão Chandrayaan-3.

No ano passado, a empresa japonesa ispace fez a sua primeira tentativa de aterragem na Lua, mas a nave espacial despenhou-se nos momentos finais. Mais, no início deste mês, a empresa americana Astrobotic conseguiu lançar a sua primeira missão à Lua, mas deparou-se com problemas pouco depois do lançamento, precisando de interromper o voo e não conseguindo concretizar uma tentativa de aterragem na Lua.