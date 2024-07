Xiaomi dá mais cartas nos dobráveis: o que se sabe dos novos MIX Fold 4 e MIX Flip?

Amanhã é um dia importante para a Xiaomi, com várias novidades a serem mostradas aos utilizadores. Reforçando-se no mundo dos dobráveis, espera-se a chegada dos novos MIX Fold 4 e MIX Flip, os protagonistas do evento, sobre os quais não se sabe muito.

Para amanhã, dia 19 de julho, espera-se a chegada da Xiaomi Smart Band 9, vários relógios, auscultadores, dispositivos domésticos, entre outros. Em destaque estarão, além destes gadgets, os novos dobráveis da marca chinesa: MIX Fold 4 e MIX Flip.

Apesar de ainda não serem a escolha dos consumidores, já várias marcas incluíram dispositivos dobráveis nos seus catálogos. Uma delas é a Xiaomi. A marca chinesa já mostrou, ainda que timidamente e sem grandes pormenores, as propostas que tem preparadas para o público. Uma das publicações foi feita pelo seu diretor-executivo, Lei Jun, por via do X.

Novos dobráveis da Xiaomi serão as estrelas do evento de amanhã

Primeiro, o MIX Flip, um modelo completamente novo no catálogo da Xiaomi. Com imagens nítidas do seu design divulgadas, sabe-se que o smartphone estará equipado com o poderoso processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 e, numa colaboração que já nos é familiar, chegará com câmaras assinadas pela Leica.

O MIX Flip da Xiaomi tem um ecrã exterior aparentemente útil e operará a partir do HyperOS.

Depois, o MIX Fold 4, outra estrela do evento de amanhã. Com o design também revelado, este dispositivo chegará melhorado, com recursos mais avançados. Um dos vídeos publicados pela Xiaomi destaca a sua qualidade, revelando que foi utilizado um revestimento em fibra de carbono T800H.

A Xiaomi revelou que o dispositivo pesa apenas 226 gramas e tem apenas 9,47 mm de espessura quando dobrado. Este é um valor muito atrativo, podendo ser um dos trunfos mais importantes quando se trata de competir com a Samsung, OnePlus e Huawei.

Também esta proposta da Xiaomi conta com a parceria Leica, para câmaras realmente capazes.

O evento da Xiaomi será realizado amanhã, dia 19 de julho, em Pequim. Apesar de o MIX Flip poder chegar à Europa, espera-se que o Xiaomi MIX Fold 4 não saia da China.