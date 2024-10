Novo veículo elétrico da Ford irá igualar o custo de modelos chineses como os da BYD

O sucesso das empresas de automóveis chinesas tem motivado as fabricantes ocidentais a repensarem a sua abordagem, com muitos consumidores a serem convencidos pelos preços largamente mais baixos. No sentido da competitividade, o diretor-executivo da Ford disse que a nova pickup elétrica da marca irá igualar o custo dos veículos elétricos chineses, como os da BYD.

Com sucesso assegurado no mercado doméstico, há já fabricantes chinesas a expandir o seu negócio, globalmente, conquistando clientes pelo mundo fora, especialmente devido aos preços baixos.

De tal forma que a União Europeia acredita que os preços praticados pelas empresas da China resultam de apoios estatais que promovem uma concorrência desleal.

À medida que os novos carros chineses inundam os mercados globais, as empresas ocidentais repensam estratégias. De acordo com o diretor-executivo da Ford, Jim Farley, a nova pickup elétrica de tamanho médio da marca será um "elemento de mudança".

De facto, em fevereiro, Jim Farley revelou que a Ford tinha uma equipa a desenvolver uma plataforma de baixo custo para alimentar os seus modelos da próxima geração. Esta equipa é liderada por Alan Clarke, que dirigiu a engenharia do Modelo Y da Tesla, e conta com antigos funcionários da fabricante de Elon Musk, Rivian, Lucid e Apple.

Além disso, no verão, confirmou que o primeiro veículo elétrico baseado na nova plataforma será uma pickup elétrica de tamanho médio. Segundo a empresa, este novo modelo foi concebido para "clientes que querem mais pelo seu dinheiro", como maior autonomia e mais utilidade.

Conforme explicou, aquando da divulgação dos resultados do terceiro trimestre da empresa, na segunda-feira, a equipa esmerou-se na entrega da plataforma. Mais do que isso, está a simplificar o veículo, o que ajudará a reduzir ainda mais os custos.

Ford quer competir na liga dos preços baixos

À medida que desenvolve o que promete ser uma das plataformas de veículo elétrico mais eficientes, a Ford disse que a equipa está a comparar os custos "com os melhores concorrentes do mundo".

De acordo com o diretor-executivo da Ford, na apresentação dos resultados de segunda-feira, a nova pickup elétrica "corresponderá à estrutura de custos dos OEM [Original Equipment Manufacturer] chineses construídos no México".

Esta novidade surge, alguns meses depois de a BYD ter apresentado a sua primeira pickup elétrica, Shark PHEV, no México, em maio.

A Ford planeia lançar a sua nova pickup elétrica de tamanho médio no segundo semestre de 2027, dois anos mais tarde do que o previsto.

