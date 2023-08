Missão espacial indiana Chandrayaan-3 cumpre com sucesso a alunagem

A missão espacial indiana, Chandrayaan-3, concluiu com sucesso o pouso no polo sul da Lua. Este é um marco importante e coloca o país asiático no restrito grupo de países que chegaram ao satélite natural da Terra.

A corrida à Lua está novamente ao rubro. As missões tripuladas ao satélite natural da Terra estão a ser preparadas ao mais ínfimo pormenor e espera-se que em 2025 a missão Artemis consiga voltar a colocar pessoas na Lua. A Rússia, ainda há poucos dias, tentou a sua sorte de tentar colocar a sonda Luna-25 em solo lunar, mas sem sucesso, uma vez que falhou a órbita.

Mas, na história, não existem muitos países a conseguir alcançar a Lua. Os Estados Unidos, a antiga União Soviética e China eram os únicos que tinham conseguido alunar. Agora está-se a escrever uma nova história e a colocar a Índia na corrida espacial.

"Chandrayaan-3 aterrou com sucesso na Lua", anunciou a Organização de Investigação Espacial Indiana.

Além deste poremenor, há ainda outro talvez mais importante. O Polo Sul da Lua ainda não tinha sido alcançado em nunhuma destas missões terrestres, sendo uma região ainda por explorar.

A missão Chandrayaan-3 foi lançada em julho e orbitou a Terra várias vezes para ganhar a velocidade necessária antes de seguir até à superfície lunar.

Acredita-se na comunidade científica que esta região pode ter reservas vitais de água congelada. A missão não tripulada conta com um robô de exploração da superfície lunar.