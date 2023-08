Aconteceu em Portugal! Carro BMW “causou” pânico no norte do país

Às vezes aparecem determinados vídeos na Internet de situações que são estranhas, mas que não acontecem em Portugal. Desta vez aconteceu em Portugal, onde um carro tentou abalroar vários carros.

Trata-se de um carro da marca BMW, com matrícula francesa, que, num dos primeiros casos, ultrapassou, uma linha contínua e tentou abalroar um automóvel que seguia pela direita. Num vídeo que tem vindo a ser partilhado nas redes sociais, pode ver-se bem tudo o que aconteceu.

Mas mais vídeos foram publicados nas redes sociais, filmados por diversos condutores. Neles é visível o mesmo veículo em diferentes estradas nacionais da região do Porto a efetuar manobras perigosas, muitas delas resultando em choques com outros carros.

De acordo com o jornal "O Minho", a GNR do Porto encontrava-se à procura do indivíduo e do respetivo carro desde a passada semana. Ao que tudo indica, as autoridades já estarão a par do paradeiro do BMW, dando agora início ao processo de investigação criminal.