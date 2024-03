Neuralink: foi feito o primeiro tweet utilizando apenas a mente

A Neuralink, de Elon Musk, alcançou mais um marco. Noland Arbaugh, um jovem de 29 anos paralisado após um acidente de mergulho, tornou-se a primeira pessoa a fazer um tweet usando apenas os seus pensamentos, graças ao inovador implante cerebral da Neuralink.

O implante da Neuralink, apelidado de "Telepathy", dá a Arbaugh a capacidade de controlar tecnologia com os seus pensamentos. Elon Musk partilhou com entusiasmo o tweet de Arbaugh, chamando-lhe o "Primeiro post de sempre feito apenas com o pensamento!"

O Twitter baniu-me porque pensaram que eu era um bot, @X, e @elonmusk reintegrou-me porque eu sou.

Brincou Arbaugh no seu tweet.

Arbaugh recebeu o implante em janeiro. Recentemente, a Neuralink transmitiu em direto a primeira demonstração mundial do paciente com o implante a jogar xadrez online, mostrando o extraordinário potencial para restaurar a independência das pessoas com paralisia.

A cirurgia foi super fácil. Tive literalmente alta do hospital um dia depois. Não tenho quaisquer deficiências cognitivas.

Diz Arbaugh.

O seu entusiasmo é compreensível

No início desta semana, vimos que o dispositivo lhe permitiu jogar Civilization VI, um jogo de vídeo, durante oito horas seguidas - uma capacidade que tinha perdido.

Segundo a Reuters, Kip Ludwig, antigo diretor do programa de engenharia neural dos Institutos Nacionais de Saúde dos EUA, oferece uma perspetiva equilibrada. Embora não considere que se trate de um avanço radical, vê-o como um início promissor para a tecnologia e uma clara melhoria da qualidade de vida de Arbaugh.

A FDA assinalou problemas de manutenção de registos e de bem-estar animal durante inspeções recentes. Ainda assim, a capacidade de superar a paralisia com interfaces cérebro-computador é um sinal de grande esperança para o futuro da tecnologia de assistência.

O próximo objetivo da Neuralink, o dispositivo Blindsight, está a ser desenvolvido e promete restaurar ou mesmo criar visão. A declaração de Musk para 2022 é ambiciosa: "Mesmo que alguém nunca tenha tido visão, como se tivesse nascido cego, acreditamos que podemos restaurar a visão".

A Neuralink já provou que consegue fazer acontecer coisas aparentemente impossíveis.

