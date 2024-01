Neuralink: primeiro humano recebe implante e Elon Musk garante que este está bem

Elon Musk quer revolucionar como nos ligamos aos computadores e entregou à Neuralink a responsabilidade de criar a solução. Esta já é conhecida e acaba de ser dado um passo importante. O primeiro humano recebeu um implante da Neuralink e Elon Musk garantiu que este está bem.

O primeiro paciente humano recebeu um implante cerebral Neuralink, segundo revelou Elon Musk no X. Este procedimento foi aparentemente bem-sucedido, com Musk a declarar que o indivíduo "está a recuperar bem" um dia após esta cirurgia.

Ainda que seja um momento único para a Neuralink e para os seus planos, não existem mais informações sobre este processo. A empresa esteve a recolher candidatos para estes primeiros testes, não tendo até agora revelado muito mais.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

No que revelou no X, Elon Musk garantiu que este paciente terá sido implantado com o chip que a Neuralink criou. Para além deste processo, ficou também a garantia de que o processo terá corrido bem e recupera sem problemas e como esperado.

O primeiro ser humano recebeu um implante da @Neuralink ontem e está a recuperar bem. Os resultados iniciais mostram uma deteção promissora de picos de neurónios.

Além disso, aparentemente o chip já estará a fornecer informações à Neuralink. O próprio Elon Musk ofereceu esta informação, ao revelar que há "deteção promissora de picos de neurónios". Assim, este terá sido um processo com o sucesso pretendido e esperado.

The first @Neuralink product is called Telepathy — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

Além de relatar este sucesso da empresa que criou, Elon Musk revelou ainda o nome do primeiro produto da Neuralink. Este vai chamar-se Telepathy e permitirá o controlo do telefone ou computador, e através destes quase qualquer outro dispositivo, apenas com o pensamento. Os utilizadores iniciais serão aqueles que perderam o uso dos membros.

A Neuralink, que quer criar interfaces cérebro-computador(BCI), começou a recrutar pacientes humanos para o seu primeiro ensaio clínico no outono passado. Isso aconteceu após receber a necessária luz verde da FDA.