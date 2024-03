BMW está a construir calçado de alta tecnologia para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026

Após detetar uma necessidade de calçado de alto desempenho para desportos no gelo, a BMW decidiu construir auxiliares de tração personalizados e impressos em 3D para os Jogos Olímpicos de Inverno de 2026.

De forma simples, bobsleigh é um desporto de inverno no qual equipas de duas ou quatro pessoas realizam, por meio de um trenó, descidas cronometradas numa pista de gelo sinuosa e estreita, especialmente construídas para a competição.

No bobsleigh, o sucesso é um equilíbrio delicado entre o desempenho do atleta, a qualidade do equipamento e a precisão da direção. Embora a atenção se centre frequentemente na força e na técnica dos atletas, a importância do calçado não pode ser subestimada, especialmente durante a fase crucial de arranque da corrida.

O gelo é escorregadio, pelo que a aderência e a transferência de força são fundamentais. Apesar de implicar apenas alguns segundos de corrida, escorregar e cair pode pôr em causa toda a prova.

Pela lacuna de calçado de alto desempenho para desportos no gelo que detetou, a BMW estabeleceu uma parceria com a Federação Alemã de Bobsleigh, Luge e Skeleton (BSD), com uma solução inovadora: placas de espigões personalizadas, desenvolvidas através de tecnologia avançada de impressão 3D, e destinadas a maximizar o desempenho e o conforto dos atletas que competem ao mais alto nível.

Tradicionalmente, os sapatos de bobsleigh têm filas fixas de pregos não substituíveis e com uma vida útil limitada. A abordagem da BMW passa por conceber placas de pregos amovíveis que podem ser adaptadas às preferências e objetivos de desempenho de cada atleta.

BMW recorre à tecnologia para desenvolver solução para atletas de bobsleigh

O processo de produção começa com uma digitalização em 3D do sapato de um indivíduo e a conceção de placas de espigões que correspondem perfeitamente à sua topografia.

As placas são impressas pelo Additive Manufacturing Center da BMW, através da aplicação de pó metálico com soldadura a laser para maior precisão e durabilidade. É possível testar e experimentar várias ligas para aperfeiçoar cada design.

Há mais de 30 anos que utilizamos a impressão 3D para fabricar componentes para protótipos, peças únicas personalizadas, bem como para a produção em série. As principais vantagens da impressão 3D são a poupança de tempo e de custos, bem como um elevado grau de flexibilidade. Isto permite-nos fabricar rapidamente, testar e otimizar eficientemente diferentes variantes.

Explicou Claudia Rackl, Additive Manufacturing Projects & Qualificatio no BMW Group.

As potenciais aplicações desta tecnologia vão além das preferências individuais. Automatizando o processo de adaptação, a BMW pode produzir placas de espigões para diferentes tamanhos de sapatos, pontos de fixação e até condições climatéricas, oferecendo aos atletas uma versatilidade e otimização de desempenho sem precedentes.

Para o sucesso da tecnologia, importa saber a opinião daqueles que vão, neste caso, calcá-la:

Testámos as placas de espigões na World Cup e recebemos muitos comentários positivos dos atletas. Apesar de ainda serem necessários alguns ajustes aqui e ali, esperamos ter as sapatilhas perfeitas para competir, o mais tardar, nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026.

Partilhou o treinador principal de bobsleigh, René Spies.