Airbus apresenta o protótipo CityAirbus NextGen, o seu novo eVTOL

Na quinta-feira, dia 7, a Airbus apresentou ao público o seu protótipo de eVTOL CityAirbus NextGen totalmente elétrico, antes do voo de inauguração, previsto para o final deste ano.

Com duas toneladas e uma extensão de asa de aproximadamente 12 metros, o Airbus quer que o seu veículo assegure um alcance de 80 km e atinja uma velocidade de cruzeiro de 120 km/h.

Para o consórcio europeu, estas características torná-lo-ão "perfeitamente adequado para operações nas grandes cidades para uma variedade de missões".

O lançamento do CityAirbus NextGen pela primeira vez é um passo importante e muito real que estamos a dar em direção à mobilidade aérea avançada e ao nosso futuro produto e mercado. Obrigado à nossa comunidade, equipa e parceiros de todo o mundo por nos ajudarem a tornar isto uma realidade.

Disse Balkiz Sarihan, diretor de Mobilidade Aérea Urbana da Airbus.

A revelação do CityAirbus NextGen coincidiu com a abertura do novo centro de testes CityAirbus, em Donauwörth, na Alemanha, que será dedicado ao teste de sistemas para veículos elétricos de descolagem e aterragem vertical (comummente conhecidos como eVTOL).

O centro faz parte do investimento contínuo e de longo prazo da Airbus na Mobilidade Aérea Avançada (AAM). Iniciou as suas operações com o arranque do CityAirbus NextGen, em dezembro de 2023, e será agora utilizado para os restantes testes necessários antes do voo de inauguração do protótipo, previsto para o final do ano.

De acordo com a Airbus, os testes que se avizinham abrangem os motores elétricos com os seus oito rotores, bem como os outros sistemas do eVTOL, como os controlos de voo e a aviónica.

Num comunicado, o consórcio revelou estar a expandir a sua rede global e as suas parcerias, por forma a criar um ecossistema único que irá promover um mercado AAM bem-sucedido e viável.