MEO, NOS, Vodafone ou NOWO! Qual a operadora que tem clientes de TV?

Apesar de existir serviço de TV grátis em Portugal, a TDT, os portugueses continuam a preferir pelo serviço. O serviço oferecido pelas operadoras tem muitos mais canais e melhor qualidade. Neste segmento saiba qual a operadora que vai à frente.

No final de 2023, o número de assinantes do serviço de distribuição de sinais de TV por subscrição (TVS) foi de 4,6 milhões, mais 96 mil do que no ano anterior. O ritmo de crescimento do número de assinantes deste serviço abrandou, registando-se o crescimento anual (+2,1%) mais baixo desde 2013.

A esmagadora maioria das famílias dispunha de TVS (98,3%). O crescimento do serviço deveu-se às ofertas suportadas em fibra ótica (FTTH/B), que atingiram 2,9 milhões de assinantes e que registaram mais 198 mil assinantes face ao ano anterior (+7,2%). Este crescimento resultou não só da captação de novos clientes, mas também da transferência para FTTH/B de clientes que anteriormente se encontravam suportados noutras redes, revela a ANACOM.

No final de 2023, o número de assinantes residenciais do serviço de distribuição de TVS alcançou os 4,1 milhões, mais 68 mil (+1,7%) que no ano anterior, e representava 88,7% do total de assinantes.

MEO, NOS, Vodafone ou NOWO, quem tem mais clientes de TV?

A MEO foi o prestador com a quota de assinantes do serviço de distribuição de TVS mais elevada (41,5%), seguindo-se o Grupo NOS (36,4%), a Vodafone (19,2%) e a NOWO (2,7%).

A MEO e a Vodafone foram os prestadores que, em termos líquidos, mais assinantes captaram face ao ano anterior, tendo as suas quotas aumentado 0,5 p.p. e 0,4 p.p., respetivamente. Por outro lado, diminuíram as quotas do Grupo NOS (-0,7 p.p.) e da NOWO (-0,2 p.p.).

No segmento residencial, a MEO detinha a quota mais elevada (39,9%), seguindo-se o Grupo NOS (37,5%), a Vodafone (19,4%) e a NOWO (3,0%). As quotas da MEO e da Vodafone aumentaram (ambas +0.4 p.p.), enquanto as quotas do Grupo NOS e da NOWO registaram diminuições (-0,6 p.p. e -0,2 p.p., respetivamente).