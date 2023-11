No mercado da tecnologia existem claramente equipamentos que foram ultrapassados por outros, embora continuem a existir. Mas tal não significa que não continuem a ter a sua importância. E de acordo com as informações recentes o maior banco do mundo, que é o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC), sofreu um ataque de ransomware e salvou-se graças.... a uma pen USB.

Pen USB salva o maior banco do mundo dos hackers

Segundo as recentes notícias, o maior banco do mundo, que é o Banco Industrial e Comercial da China (ICBC) nos EUA, sofreu um ataque de ransomware na passada quinta-feira (9) e salvou-se graças, imagine-se, a uma pen USB. O ataque dos hackers impediu a instituição financeira de liquidar as operações do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e o banco decidiu, com sucesso, recorrer a uma pendrive para resolver a situação rapidamente.

Após a invasão, foi confirmado ter-se tratado de um ataque de ransomware que afetou e interrompeu os sistemas dos Serviços Financeiros do ICBC. Assim que o ataque ocorreu, o banco teve que desligar todos os equipamentos afetados e decidiu enviar os dados de lançamento através de um sistema de mensagens inserido numa memória USB por Manhattan.

O ministério das Relações Externas da China disse na sexta-feira (10) que o banco está a unir esforços para minimizar o impacto de risco e as perdas após o ataque. Wang Wenbin, porta-voz do ministério, disse que "O ICBC tem monitorizado de perto o assunto e tem feito o seu melhor em resposta a emergências e comunicação de supervisão".

Quanto ao ataque, vários especialistas em ransomware apontam o dedo ao grupo de hackers Lockbit, embora os criminosos não tenham mencionado o ICBC na sua página na darkweb, como é hábito depois de um ataque.

Mesmo com o passar dos anos, convém reforçar sempre que a segurança informática é um dos pontos essenciais de qualquer máquina, sobretudo se falarmos em tecnologias que suportam grandes empresas e ainda mais quando se trata de entidades poderosas e de grande responsabilidade, como é o caso dos bancos. Mas mesmo quando algo não corre como deveria... há que haver sempre um plano B, e esse nem sempre vem de onde se espera.