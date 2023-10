Conhece os códigos QR secretos da Apple? Poupam dinheiro e melhoram a qualidade

Se olhar com atenção para o ecrã do seu iPhone, poderá detetar um código QR minúsculo que é quase invisível a olho nu. Esta é uma das formas que a Apple tem utilizado para gerir os seus custos de produção e garantir produtos de alta qualidade desde 2020.

De acordo com um novo relatório, a Apple tem estado a gravar códigos QR microscópicos na cobertura de vidro dos iPhones em várias fases de fabrico. Estes códigos, que são tão pequenos como um grão de areia, ajudam a Apple a monitorizar e a reduzir os defeitos na sua cadeia de fornecimento.

Os códigos só podem ser lidos por um equipamento especial de laser e digitalização que a Apple instalou nas fábricas dos seus fornecedores chineses.

Porque é que os códigos QR são importantes para a Apple?

Os códigos QR permitem à Apple saber quantas unidades de cobertura de vidro estão a ser produzidas e quantas estão a ser descartadas pelos seus fornecedores, a Lens Technology e a Biel Crystal. Estas duas empresas resistiram anteriormente às tentativas da Apple de conhecer a verdadeira taxa de defeitos, o que pode aumentar os custos de produção da Apple.

Ao adicionar os códigos QR e digitalizar a cobertura de vidro no final do processo de produção, a Apple pode garantir que só paga pelas unidades que cumprem as suas normas de qualidade. O relatório estima que este sistema ajudou a Apple a poupar centenas de milhões de dólares por ano.

O desafio da produção de códigos QR

O relatório explica também que a criação destes códigos QR não foi fácil para a Apple. As unidades iniciais tinham os códigos gravados a laser no vidro, mas isso enfraqueceu o ecrã e tornou-o propenso a rachar. Nos testes de queda, o vidro partia-se frequentemente no local onde se encontrava o código QR.

Para resolver este problema, os engenheiros da Apple tiveram de desenvolver novas técnicas utilizando lentes microscópicas com anéis luminosos. Estas lentes criam uma pequena reentrância no vidro onde o código QR é gravado, sem comprometer a sua resistência.

Os códigos QR são colocados de forma diferente nos diferentes modelos de iPhone. Por exemplo, no iPhone 12, o código está localizado mesmo por cima do altifalante frontal. Nos modelos mais recentes, o código é gravado a laser na moldura preta na extremidade inferior do ecrã.

Recentemente, alguns utilizadores do iPhone 15 queixaram-se de que os seus dispositivos estavam a sobreaquecer. A Apple explicou as causas deste problema e prometeu resolvê-lo em breve.

