Galaxy Ring: Samsung confirmou que está a trabalhar num anel inteligente

Os smart rings, ou anéis inteligentes, ainda não têm a quota que os smartwatches conseguiram, mas estão a conquistar os utilizadores, paulatinamente. Um dos maiores nomes da tecnologia, inclusive, já confirmou estar a trabalhar na sua versão deste gadget. Quão perto estaremos de conhecer o Samsung Galaxy Ring?

O evento de apresentação dos novos Galaxy S24 terminou com o anúncio do anel inteligente da fabricante sul-coreana.

Assim como os relógios inteligentes, atualmente assinados por várias marcas, o anel serve para a monitorizar a atividade física e outras variáveis relacionadas com a saúde, como o stress, a qualidade do sono, entre outras.

A Samsung descreveu o seu potencial Galaxy Ring como "poderoso e acessível" e partilhou que este gadget vai mudar "a forma da saúde futura como só a Samsung consegue".

Sem adiantar detalhes, a marca informou que o anel inteligente utilizará Inteligência Artificial para monitorizar alguns indicadores de bem-estar.

Embora não tenha dado informações sobre a data de lançamento ou o preço do seu anel inteligente, este poderá chegar em breve ao mercado, conforme concluído, a partir de uma atualização da app Galaxy Wearable, que passou a incluir um Galaxy Ring, a ser lançado algures este ano.

Do pouco que se sabe, é possível que a Samsung procure, com o seu anel inteligente, competir com a proposta da Oura. Esta é, atualmente, a principal player do setor dos smart rings.

