Há novas tarifas da energia elétrica! Saiba o que muda…

No passado sábado, 1 de julho, houve mudanças em várias coisas. As novas retenções na fonte que visam aumentar o rendimento e também as novas tarifas da energia elétrica. Relativamente a esta última, saiba o que muda.

Use o simulador da ERSE para ver quais as melhores tarifas...

Desde o passado dia 1 de julho que se avançou para a fixação excecional de tarifas de eletricidade. A fixação excecional das tarifas visa adequar a tarifa de Energia e as tarifas de Acesso às Redes (TAR) às atuais condições de mercado, evitando desvios a pagar por todos os consumidores nos anos seguintes.

Deste modo, promove-se a estabilidade tarifária, fundamental para fazer face à volatilidade e à incerteza na evolução dos preços de energia que têm caraterizado os mercados grossistas de eletricidade e de gás natural. Podem saber mais aqui.

Os preços devem manter-se para quem está no mercado regulado, mas estes podem subir no mercado livre.

A tarifa de acesso às redes, uma das componentes da fatura da eletricidade paga por todos os consumidores, vai aumentar. A tarifa de energia elétrica vai baixar.

Segundo revela a SIC, esta combinação equilibra as contas e permite arrancar o mês de julho sem alterações nos preços da luz. Todavia, isto apenas acontece no mercado regulado, isto é, para 900.000 clientes que representam menos de 7% do consumo total.

É aconselhável que os consumidores estejam atentos às diversas ofertas disponíveis no mercado e procurem usar o simulador da ERSE. Devem analisar os preços de energia praticados pelo CUR e pelos restantes comercializadores do mercado liberalizado, bem como o preço da potência contratada.

Se encontrarem uma melhor oferta de mercado devem mudar de comercializador, refere a ERSE. O processo de mudança de comercializador de eletricidade é simples e gratuito, não havendo qualquer número máximo de mudanças estabelecido.