Starlink: Rússia está a usar satélites de Elon Musk na guerra?

Como temos vindo a informar, nesta guerra entre a Rússia e a Ucrânia tem valido tudo. De acordo com as últimas informações, a Rússia parece estar a usar satélites de Elon Musk em territórios ocupados.

Musk: se serviço for usado de forma ilegal, irá suspender o uso

O Starlink é um projeto de constelações de satélites da empresa americana SpaceX. O objetivo tem sido desenvolver uma plataforma de satélites de baixo custo e alto desempenho. Segundo informações dos serviços de informações militares ucranianos, a Rússia estará a usar esta rede em territórios ocupados.

De referir que Elon Musk tem negado sempre a existência de negócios com Moscovo ou com as tropas russas. O porta-voz do Ministério de Assuntos Internos e Comunicações da Ucrânia, Andri Yusov, citado pela agência de notícias Reuters revelou que “Foram registados casos de utilização dos dispositivos em causa por parte dos ocupantes russos”. Ao que tudo indica, a rede de satélites estará a ser utilizada por unidades que combatem em cidades perto da região oriental de Donetsk, parcialmente ocupada.

Do lado da Rússia ainda não há nenhum tipo de pronúncio relativamente a este tema. De relembrar que Musk já tinha dito que o serviço não estava disponível na Rússia e que não houve qualquer tipo de comercialização.

Musk referiu ainda que "Se a SpaceX tiver conhecimento de que a rede de satélites Starlink está a ser usada de forma ilegal, sem autorização, iremos investigar e tomar medidas para suspender esse uso".