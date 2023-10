Eletricidade: Casal com 2 filhos poderá pagar 94 €/mês em 2024

A fatura da eletricidade vai aumentar 1,9% no mercado regulado já em janeiro. De acordo com os exemplos, da ERSE - Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, um casal com 2 filhos poderá pagar 94 €/mês em 2024, tendo uma potência contratada de 6,9 kVA e um consumo 5000 kWh/ano.

Eletricidade: Casal com dois filhos poderão pagar mais 1,66 euros mês...

A ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, no exercício dos poderes de regulação que lhe estão conferidos por lei, apresentou a proposta de tarifas e preços para a energia elétrica a vigorar no ano seguinte, que submete a parecer do Conselho Tarifário (CT).

Para ilustrar o aumento, a entidade reguladora da energia em Portugal, apresentou dois exemplos do impacto do aumento de 1,9%. Para um casal sem filhos, com uma potência contratada de 3,45 kva e um consumo anual de 1900 kwh/ano, o aumento será de, em média, de 61 cêntimos, para uma estimativa de 37,23 euros por mês (incluindo taxas e impostos).

Já no caso de um casal com dois filhos, potência 6,9 kVA, consumo 5000 kWh/ano, a fatura deve subir 1,66 euros por mês em média, para um total estimado de 94,09 euros por mês.

Os consumidores com tarifa social beneficiarão de um desconto de 33,8% sobre as tarifas de Venda a Clientes Finais, de acordo com o estabelecido pelo Despacho n.º 10557/2023, de 16 de outubro.

O aumento da tarifa de Acesso às Redes em 2024 decorre essencialmente do facto de as tarifas de Acesso às Redes em 2023 terem sido negativas, por via de Custos de Interesse Económico Geral (CIEG) a devolver aos consumidores, que beneficiaram de modo significativo o Sistema Elétrico Nacional (SEN).

As tarifas de Acesso às Redes são fixadas pela ERSE para vigorarem entre 1 de janeiro e 31 de dezembro. Esta circunstância justifica que os comercializadores revejam normalmente os seus tarifários no mês de janeiro de cada ano.