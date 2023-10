Se a ideia é criar um espaço habitável na Lua, então há infraestruturas que serão fundamentais. O foco da exploração mineira, o aproveitar os recursos necessitará de veículos, logo, precisa de estradas. Como tal, e nesse sentido, os cientistas conceberam um plano único para criar estradas lunares. A ideia é utilizar a luz solar concentrada dirigida para áreas específicas através de enormes lentes. Explodir o solo para abrir caminho!

Criar estradas na Lua com a ajuda do Sol

Com base em experiências realizadas na Terra, a luz solar concentrada pode atuar como um laser, fundindo o solo lunar num material que pode ser utilizado para criar estradas.

A criação de estradas permitiria algumas formas adicionais de atravessar a Lua, especialmente porque a NASA e outras entidades querem criar bases lunares. A existência de estradas permitirá condições menos adversas para os rovers e outros veículos, facilitando a deslocação de materiais importantes de um ponto para outro.

A ideia é utilizar as grandes reservas de rocha vulcânica lunar que cobrem a Lua.

Ao longo dos anos, esta rocha vulcânica tem sido atingida por impactos cósmicos e radiação, transformando-a em poeira lunar fina, o que representa uma enorme ameaça para as naves espaciais que aterram na Lua. Mas um laser pode transformar essa poeira num objeto sólido, permitindo-nos criar ladrilhos que podemos juntar para construir estradas lunares.

Os investigadores fizeram simulações com feixes de laser de diferentes forças e tamanhos para ajudar a simular a luz solar concentrada e descobriram que eram capazes de criar e interligar superfícies sólidas, que poderiam depois ser ligadas entre si ainda mais para criar as estradas que gostariam de colocar na Lua.

Ter estradas lunares seria especialmente útil para o transporte na superfície lunar, e os investigadores publicaram um artigo sobre as suas descobertas na revista Scientific Reports. Uma das empresas envolvidas na investigação, a Liquifer, também criou vídeos que mostram porque é que precisamos de estradas pavimentadas na superfície lunar e até como é que as podem criar.

Considerando os planos da NASA de colocar casas na Lua até 2040, ter estradas pavimentadas ajudaria a situar mais facilmente os colonos.

É tudo muito intrigante e algo que teremos de ver em ação na Lua para provar que funciona realmente. No entanto, as experiências aqui na Terra estão a dar-nos uma ideia e, com mais informação e trabalho, poderemos ter uma forma de pavimentar estradas na Lua quando as futuras bases forem estabelecidas, tornando talvez a ideia futurista de cidades na Lua mais possível do que alguma vez esperámos.